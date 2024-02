Orlando Berrío: “Prefiero no dar una opinión de Jhon Bodmer por respeto”

Atlético Nacional no levanta cabeza. El conjunto antioqueño cayó por la mínima diferencia con Nacional de Paraguay en Copa Libertadores (1-0) y ya son tres las derrotas consecutivas que acumula el club bajo el mandato de Jhon Bodmer, cuyo futuro en el banquillo técnico está cada vez más comprometido.

Justamente sobre este flojo presente habló Orlando Berrío, quien fuese campeón de Libertadores con el equipo verde en 2016. Si bien prefirió no dar su concepto sobre Bodmer, a quien la hinchada lo quiere fuera de la institución, sí reconoció que el rendimiento del grupo ha sido bastante pobre, tanto así que no ve soluciones a corto plazo.

Por otro lado, criticó las ausencias en el once titular de Dorlan Pabón y Jefferson Duque, y de paso advirtió que la nómina no cuenta con jugadores de jerarquía, hombres que den una mano en torneo internacional.

Finalmente sentenció que la culpa del flojo momento de Nacional es compartida, es decir tanto jugadores como cuerpo técnico son responsables de lo que está ocurriendo. “No podemos llegar a decir que todo es culpa del entrenador, nosotros como jugadores también somos responsables. Es una responsabilidad dividida... Siempre hay que ser autocrítico”, sentenció

Caída en Copa Libertadores

Resultado y juego negativo

“Vi el partido y lo sufrí. El equipo desafortunadamente no jugó a nada, no ganó, que en estos partidos es lo más importante. No sacó un resultado positivo y no se ve por dónde haya una solución, a menos que sea una individualidad. Me sorprendió, la verdad, que Dorlan no estuviera desde el comienzo, un jugador de su nivel internacional, un jugador que, en mi opinión, es para colocarlo en esta clase de partidos tan importantes, al igual que (Jefferson) Duque”.

El equipo no tiene variantes

“Del profe Bodmer prefiero no emitir un comentario, la verdad prefiero reservármelo por respeto. Puedo opinar de lo que vi en cancha, hoy en día a Nacional no le ve un norte, una idea de juego clara, porque no se está plasmando. No sé qué está pasando porque no estoy adentro del equipo, entonces sería irresponsable de mi parte decir que no está funcionando por equis o ye motivo. La verdad y la realidad es que al equipo no se lo ve, más allá de las individualidades que pueden resolver un partido. Ojalá suceda la remontada en la vuelta porque quiero a Atlético Nacional, porque quiero que le vaya bien al equipo, entonces solo queda esperar”.

Posible salida de Jhon Bodmer

La culpa no es solo del entrenador

“Eso siempre es repartido. No podemos llegar a decir que todo es culpa del entrenador, nosotros como jugadores también somos responsables. Es una responsabilidad dividida. Así como cuando se gana y se triunfa no es solo de los jugadores, sino también del cuerpo técnico. En ese orden de ideas, siempre hay que ser autocrítico. No se están dando los resultados, desafortunadamente, por muchos factores. Me parece también que al equipo le hicieron falta jugadores de jerarquía para enfrentar una Copa Libertadores, un equipo como Atlético Nacional pudo reforzarse de mejor manera para poder complementar a los jugadores que ya se tenían. Están Dorlan (Pabón) y (Jefferson) Duque, que los menciono y resalto siempre porque son jugadores que, en mi opinión, siempre deben estar ahí, se echan el equipo al hombro y tienen esa batuta de tomar la responsabilidad cuando las cosas estén en esos momentos difíciles”.

Los jugadores no se le pararon al cuerpo técnico

“Decir que los jugadores no le quieren jugar a un entrenador, creo que sería poco profesional de parte del futbolista. Primero, porque es nuestra profesión; segundo, es nuestro trabajo, entonces en caso de no jugarle a un entrenador, los primeros afectados seríamos nosotros los futbolistas. Se deberían ahondar más o indagar más por lo que está sucediendo desde la parte de adentro, el mensaje que se está mandando desde la directiva. Las personas que están desde adentro serían quienes puedan dar esa opinión con contundencia. Nosotros desde afuera podemos plantear muchas hipótesis, pero al final no sabemos lo que está pasando dentro de Atlético Nacional, que al final se está plasmando dentro del terreno de juego. No es solo lo futbolístico, sino que son muchos factores que influencian en un equipo”.