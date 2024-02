Carlos Bacca tras perder por goleada ante Santa Fe: “El semestre pasado estuvimos peor”

Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol colombiano, sufrió su tercera derrota consecutiva en el presente campeonato. El equipo de Arturo Reyes cayó 3-0 en El Campín ante Santa Fe, siendo la primera goleada que encaja tras ganar la décima estrella en diciembre del año pasado.

Carlos Bacca, capitán e ídolo del equipo, atendió a los medios de comunicación tras esta dolorosa caída. El goleador fue autocrítico tras el momento que atraviesa el equipo, aunque confía que se trate únicamente de una mala racha.

“Son rachas, son momentos. El semestre pasado estuvimos peor. Era una situación complicada, difícil. A esta altura llevábamos cinco puntos. No es ninguna excusa. Todos los semestres son distintos. Estamos pasando por ese momento en que no la metemos, que nos llegan y nos la meten, de que se nos están presentando inconvenientes, como lo que venimos teniendo en cada partido, lesiones de compañeros, que no es bonito. Un sinfín de cosas. Pero tenemos que ser maduros, tenemos que mantenernos unidos como esta familia que hemos creado, que no se pierda ni en la victoria ni en la derrota”, comentó Bacca.

El delantero añadió: “hay que seguir confiando en Dios, porque este grupo siempre ha colocado a Dios por delante y ha trabajado. Y en estos momentos de dificultad, como lo dice el profe, que ya lo tuvimos, lo único que hicimos nosotros fue callar y trabajar. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Callar y trabajar. No hay de otra”.

“¿Qué puedo decir ahora? Que vamos a salir a ganar, que vamos a hacer diez goles. Callar la boca. Sabemos que las cosas no están saliendo como las planificamos, como las trabajamos, pero sabemos de la situación y somos conscientes que podemos salir adelante”, concluyó al respecto.

El atacante reconoció que al equipo se le hacen difíciles los partidos en Bogotá. “Se nos hace difícil ganar acá, es la realidad, pero hablando del partido de hoy, yo creo que el equipo tuvo ocasiones y no fuimos contundentes en las áreas. Se nos va el resultado porque fueron dos equipos que salieron a buscar el partido”.

“Nosotros vinimos a presionarlos arriba, incluso robamos balones y tuvimos ocasiones. No estamos siendo contundentes. Después se te va alargando el partido, te marcan y el partido cada vez se complica más. Pero son rachas. Las rachas siempre se presentan, uno quiere que no, pero esto del fútbol es así. Tenemos que ser maduros porque no es la primera vez que lo vivimos”, concluyó.

Bacca le dio la razón al hincha

Finalmente, Bacca fue comprensivo con el sentimiento del hincha. “La afición es exigente porque es Junior. Si fuéramos cualquier otro equipo que no es Junior, seguramente que le diera igual perder, pero nuestra afición es exigente, siempre le gusta, no solo que ganemos, sino que juguemos bien. Entonces es tan exigente que nosotros sabemos qué afición tenemos”.