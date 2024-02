Hincha que insultó a Jhon Bodmer: “Fue producto de la ira, no aguantamos más”

La relación entre la hinchada de Atlético Nacional y el club no ha sido la mejor en los últimos años. Aficionados siguen cuestionando la forma de jugar del equipo y los resultados que no terminan de convencer. Sin embargo, hasta el momento no se había presentado un hecho de agresión verbal contra un entrenador en un espacio restringido para el público general, como lo es una rueda de prensa.

Pues esto pasó en la atención a medios de comunicación del equipo antioqueño luego de la derrota 3-2 contra Deportivo Cali en Palmaseca. Al espacio ingresó un hincha, quien después fue identificado como Sebastián Arenas, y le gritó improperios al técnico Jhon Bodmer, quien estaba acompañado por Pablo Cepellini. Ante estos reclamos groseros, se dio por finalizada la rueda de prensa.

El fútbol colombiano salió a rechazar este hecho y Nacional hizo lo propio con un comunicado. Por su parte, el aficionado se pronunció al respecto en un video compartido en redes sociales, en el que aseguró que lo que hizo fue motivado por la ira y el sentimiento de un mal manejo por parte de los directivos de la institución.

“Mi nombre es Sebastián Arenas, soy la persona involucrada en los acontecimientos de la rueda de prensa del partido Nacional con Cali”, fueron las palabras con las que empezó el video.

Posteriormente, explicó su actuar, a la vez que fue consciente al decir que no fue la manera correcta de hacer el reclamo. “Lo de ayer fue producto de la ira, algo que uno lleva guardado hace mucho tiempo. No fueron las palabras más correctas, pero era algo que se tenía que decir por lo que sentimos en toda la hinchada por el mal manejo que le están haciendo a Nacional hace mucho tiempo. No aguantamos más”, agregó.

Asimismo, se mostró agradecido con las personas que salieron a respaldarlo y darle muestras de solidaridad, sobre todo los mismos hinchas de Nacional. “Todas las personas me lo han hecho saber, que hablé por todos... Gracias a todas las personas que me han apoyado, que han estado conmigo, que han preguntado si estoy bien”.

Desmiente parte del comunicado del Deportivo Cali

En redes sociales se comenzó a cuestionar por qué alguien que no tiene permiso para entrar en un área restringida termina entrando abruptamente y cometiendo improperios. Deportivo Cali, encargado de la seguridad y logística del partido, emitió un comunicado en el que explicó cómo Arenas ingresó, aludiendo a una agresión a una mujer de la logística.

“Cabe aclarar que el hincha de Atlético Nacional ingresó de manera violenta a la sala de prensa de nuestro estadio, agrediendo a la mujer del servicio logístico”, dio a conocer la institución, luego de rechazar “categóricamente” los hechos.

Sin embargo, en el video, el aficionado desmintió que esto hubiera ocurrido de esa manera y pidió revisar las cámaras de seguridad. “Quiero aclarar que el comunicado del Deportivo Cali es totalmente falso, en ningún momento agredí a ninguna persona y menos a una mujer, físicamente. Pueden revisar las cámaras”, manifestó al respecto.