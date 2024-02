Marlon Torres sorprendió: el delantero que más lo ha sorprendido en el fútbol colombiano

Deportes Tolima es el único líder del fútbol colombiano. Los dirigidos por David González pasan por un momento brillante, suman cuatro victorias en sus últimas cinco salidas, y comandan la tabla de posiciones, teniendo un partido menos, con 16 puntos de 21 posibles.

Uno de los baluartes del equipo ibaguereño a sido Marlon Torres, experimentado zaguero central de 27 años. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el futbolista barranquillero habló sobre la interesante idea de juego que propone el entrenador González, el grupo humano que se ha formado este año y los objetivos que se tienen de cara a la temporada deportiva.

“Estamos viviendo una linda experiencia, no de ahora sino desde el semestre pasado. Pasamos por un momento maravilloso y esperemos seguir viviéndolo. Tenemos buen grupo, una calidad de seres humanos honestos y positivos, entonces de acá a que termine el torneo esperemos hacer cosas importantes para el club”, sentenció.

Por otro lado, el futbolista elogió a su compañero Brayan Gil, a quien considera como uno de los mejores delanteros del torneo local por su potencia y habilidad en el uno contra uno. Asimismo reveló que América de Cali, en donde jugó entre 2019 y 2023, es uno de los equipos que más le llaman la atención por su propuesta ofensiva.

Tolima, líder del FPC

Grupo unido por un mismo objetivo

“Me he sentido bien, de gran manera. Siento que en lo que pueda aportarle al equipo, le daré lo que más pueda. Me he sentido de gran manera con el grupo, hemos venido trabajando la misma idea todos. En todas las líneas tenemos una idea muy clara y equilibrada, la competencia ha sido buena y eso nos ha hecho ver como un grupo que va por un solo camino”.

Ya no es un equipo netamente defensivo

“Cada partido se plantea de diferentes formas. Hasta ahora ha sido un equipo más de atacar, pero cuando nos ha tocado defender, lo hemos hecho de gran manera. No solo en los respaldos, sino que el grupo en común ha hecho un trabajo compacto, que se ha visto bastante en todas las líneas. Cada jugador hace sus declaraciones en beneficio para su equipo”.

Competencia sana en el equipo

“Cada entreno lo tomamos con mucha seriedad. Me siento muy contento, cada vez que entrenamos lo tomamos como una competencia. Los muchachos siempre son muy serios y yo soy muy serio a la hora de entrenar, de trabajarme bien. Cuando uno se siente correspondido de cierta manera por sus compañeros, es muy gratificante trabajar. La competencia casi siempre ha sido difícil porque todo el mundo quiere ser titular, pero es una competencia bonita, llevamos una camaradería muy bonita”.

Brayan Gil, de los mejores del FPC

“La verdad, lo tengo de compañero, es Gil. Siempre me ha gustado la forma de jugar de él. Esa fue una de las cosas llamativas que vi en Tolima el año pasado. Me parece un delantero muy potente, muy capacitado para enfrentar a cualquier defensa. Lo he enfrentado y muchas veces, cuando él estaba en Alianza, fue un poco difícil marcarlo. Ahora que lo tengo de compañero, obviamente veo mucho más las virtudes que tiene y creo que es uno de los delanteros más difíciles de marcar en el fútbol colombiano”.

Elogios al América de Cali

Idea de juego rescatable

“Me gusta América y ya. Con el profe Guima (Alexandre Guimaraes), el profe Lucas (González), que también tenía una gran idea de juego que me gustaba mucho. Ahora con el profe Farías, que también tiene una gran idea y con la clase de jugadores que tiene, va a ser un equipo muy difícil a la hora de enfrentar. Me gusta mucho cada línea que tiene América, porque creo que buscaron jugadores que se adapten al fútbol del América en todos estos años. Me ha gustado tanto el arquero, los grandes defensores, volantes y delanteros. Son muy buenos. El día que me toque volver a enfrentarlos nuevamente, va a ser muy difícil”.

El preferido del América

“El “viejito”, Adrián Ramos. El ídolo de todos”.