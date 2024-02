James Rodríguez: esta podría ser su fecha de regreso a las canchas con Sao Paulo

Toda una novela se generó en torno a James Rodríguez en los últimos meses con São Paulo. El colombiano no inició jugando el año por encontrarse rehabilitando de un problema en la pantorrilla, el mismo con el que lleva acarreando desde 2017 y se le convirtió en crónico. Por esto, no fue inscrito para competir en el Campeonato Paulista, torneo estadual que reúne a equipos del Estado de São Paulo.

Ante esta situación, el cucuteño, inconforme por no poder sumar minutos, decidió no viajar con la delegación que afrontó la Supercopa de Brasil ante Palmeiras en la que su equipo logró imponerse 0-2. Esta determinación no cayó bien entre la hinchada y los propios directivos, pues jugadores que también se encontraban lesionados, sí estuvieron con el resto de la nómina celebrando el triunfo.

Posteriormente, el entrenador, Thiago Carpini, comunicó la decisión de James Rodríguez: rescindir el contrato y marcharse del club: Si bien el técnico lo dio como un hecho, todavía faltaba, a nivel administrativo, finiquitar algunos términos, entre esos, unos pagos de salario que le debían al ‘10′ y dinero de derechos de imagen.

“James Rodríguez incluso acordó no recibir los meses que no se cumplirían en su contrato, pero no renunciaría a cantidades que debería haber recibido desde que llegó y que no fueron pagadas por São Paulo. Se trata de unos 2 millones de euros (unos 10 millones de reales)”, dio a conocer en su momento Globo Esporte.

Al no alcanzar un buen puerto en las negociaciones con los agentes del jugador, no se pudo ir y siguió entrenando, eso sí, como si nada estuviera pasando y con buena disposición, tal y como manifestaron en ocasiones directivos y colegas.

James y un reverso a su salida

Luego de casi dos semanas sin conocerse nada sobre su futuro, el periodista Gabriel Sá, de Arquibancada Tricolor, informó que el volante de 32 años cambió de opinión, le pidió disculpas a directivos y compañeros y además dialogó con el técnico, buscando quedarse y cumplir con su contrato.

“James Rodríguez habló con la directiva del São Paulo en las últimas horas. Pidió disculpas a los directivos y al grupo. En ese momento renuncia a su decisión de marcharse y debe ser reintegrado”, aseguró Sá en su cuenta de X (anterior Twitter).

¿Cuándo volvería a jugar James Rodríguez?

El Torneo Paulista se encuentra en la fecha 10. Sin embargo, al equipo Tricolor le restan cuatro juegos de las 12 jornadas correspondientes a la ronda de grupos (uno más porque tiene aplazado el de la fecha 5), pero en esos compromisos no podrá aparecer el cucuteño debido a que no está inscrito.

Así las cosas, en caso de que São Paulo logre clasificar a la siguiente ronda (cuartos de final) del certamen, James podría recibir la inscripción, permitida hasta el 15 de marzo, y estar disponible. Esta fase se disputará, a partido único, el fin de semana del 17 de marzo, fecha en la que regresaría Rodríguez a las canchas con su club.

La Selección Colombia

No obstante, en esa planeación del conjunto Paulista y del futbolista, se encuentra la Selección Colombia. El equipo de Néstor Lorenzo disputará dos partidos amistosos en Europa, ante España (22 de marzo) y Rumania (26 de marzo) y, en caso de que James reciba el llamado del combinado nacional, su club deberá prestarlo obligatoriamente por tratarse de una fecha FIFA, la cual inicia el 18 de marzo y termina el 26 del mismo mes.

Ante esto, deberán establecer tiempos entre la FCF, el club y James, pues podría jugar ese eventual partido de cuartos de final y luego unirse a la concentración de la Selección Colombia. Posteriormente, si São Paulo avanza a las semifinales, estas se llevarán a cabo la semana del 27 de marzo, juego al cual estaría entredicho la presencia del colombiano. La final está pactada, a ida y vuelta, entre el 31 de marzo y el 7 de abril.

En cuanto al Campeonato Brasileño (Liga), dará inicio el 14 de abril y se extenderá hasta el 8 de diciembre. Es de mencionar que São Paulo afrontará la Copa Libertadores desde la fase de grupos que comenzará en abril. El sorteo de esta ronda se llevará a cabo el 18 de marzo en Luque, Paraguay.