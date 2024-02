Coordinador deportivo de Sao Paulo: “No se puede dejar de lado un crack como James”

Después de muchas idas y venidas, James Rodríguez reversó su decisión y optó por continuar en Sao Paulo. El volante colombiano había pedido salir del equipo brasileño semanas atrás; no obstante, terminó quedándose cambiando de opinión.

James se reunió con los directivos, ofreció disculpas por haber pedido su salida y expresó su deseo de querer quedarse. El colombiano podrá ser tenido en cuenta por el técnico Thiago Carpini desde la próxima fase del Campeonato Paulista.

Muricy Ramalho, coordinador deportivo del Sao Paulo, contó en diálogo con el canal de YouTube de Arnaldo y Tironi cómo se dio lo sucedido y mostró su apoyo al colombiano, teniendo en cuenta que él también fue jugador.

“Yo entiendo a los jugadores, yo también fui jugador, no es fácil no jugar, yo sé que es muy complicado, más siendo un jugador diferencial, que es un crack, se entiende, lo que no estuvo bien es que él no fue a Belo Horizonte, él pidió disculpas, eso es lo importante”, inició comentando al respecto.

Y destacó de James: “él nunca se apartó de los entrenamientos, siempre cumplió con sus obligaciones, los horarios, dio el 100%, haciendo el día a día con los jugadores, correctamente. La gente entendió el pedido de disculpas, dijo que quería seguir jugando en Sao Paulo”.

Finalmente, Ramalho dejó en claro que su postura siempre fue que el colombiano se quedara en el equipo. “No se puede dejar de lado un crack como esos, esa es mi opinión, siempre fue mi opinión en Sao Paulo, claro que los que deciden siempre son los técnicos”.

James Rodríguez ha disputado 14 partidos con el Sao Paulo en sus primeros meses en el equipo, sumando un gol y tres asistencias. El volante colombiano se encuentra recuperado físicamente y a la disposición del entrenador Carpini.