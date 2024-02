Rivaldo y su crítica a James Rodríguez: “No puede vivir en el pasado”

James Rodríguez sigue sin poder acordar su salida del São Paulo. Si bien él pidió salir de la institución y el entrenador Thiago Carpini comunicó que se iría, un inconveniente económico con los salarios y los derechos de imagen, serían lo que está impidiendo su desvinculación.

Varios han sido los críticos del colombiano desde que se unió al club brasileño. El último en referirse a la situación vivida por el volante fue Rivaldo, histórico exfutbolista que se coronó campeón del Mundial en 2002 y tuvo paso por clubes como Barcelona, Milan, entre otros.

“James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser. No puede vivir en el pasado, tiene de vivir el presente. No sé qué pasó en São Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener”, dijo en diálogo con Betfair, compañía de la cual es una de las imágenes.

Asimismo, resaltó que su falta de minutos en el cuadro Tricolor no estuvo clara, si se trató de una cuestión del entrenador o física. “Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos, cuenta como un partido, pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Seguramente no jugó 14 partidos. Hay que saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estuvo al 100% listo para jugar”, añadió.

James pudo jugar 14 partidos con São Paulo, de los cuales en 9 lo hizo como titular y solo disputó uno completo. Se reportó con 1 gol y dio 3 asistencias, números que están lejanos a su producción habitual con los equipos en los que ha pasado.

Ahora, el jugador de la Selección Colombia deberá esperar a poder quedar libre y, una vez esto suceda, comenzar a analizar opciones de posibles clubes que le aparezcan. Recientemente, se vinculó con el Besiktas, mientras que Banfield ha sido el único equipo que, públicamente, ha expresado el deseo de contar con sus servicios, por medio del entrenador Julio César Falcioni, quien ya sabe lo que es entrenar al cucuteño.