Rafinha, compañero y amigo de James Rodríguez: “El fútbol que juega hoy no es el mismo”

La situación de James Rodríguez con el São Paulo no deja de ser extraña. El entrenador Thiago Carpini comunicó que no iba a seguir en el plantel, sin embargo, en los últimos días se le ha visto al colombiano subir fotos entrenando con normalidad, a pesar de la solicitud del propio jugador de dejar el club.

Todo parece indicar que no se ha podido concretar su salida porque los representantes del futbolista estarían pidiendo 2 millones de euros por salarios y derechos de imagen, y es por eso que no se ha podido firmar la documentación. Al seguir el contrato vigente, James debe presentarse a entrenar con total normalidad, mientras se negocia el tema económico.

Rafinha, crítico con su amigo James

El capitán del São Paulo, que se desempeña como lateral, compartió camerino con James Rodríguez en el Bayern Múnich entre 2017 y 2019, ahí conformaron una cercanía y el destino los volvió a juntar en São Paulo, club al que el cucuteño llegó en agosto del 2023. No obstante, la buena relación no le impidió al brasileño ser crítico, aunque también destacó los aspectos positivos de su compañero, que vive una compleja actualidad.

“Tiene que ser realista. El fútbol que James juega hoy no es el mismo al de hace 10 años. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Pero para que funcione tiene que ser como lo hacen en Selección Colombia para él. Entrena bien, es muy profesional. Tanto es así que ahora en São Paulo entrena y no se queja, independientemente de la situación, no causa problemas, no pone mala cara”, inició diciendo Rafinha en diálogo con TNT Sports.

“Por mucho que tenga problemas con el club, de los que no me corresponde hablar, pero es un profesional. El chico no juega, pero mantiene su carácter, entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones. Pero claro, jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego?”, agregó el jugador de 38 años.

Rafinha concluyó contando que habló con James cuando decidió no viajar con la delegación que iba a disputar la final de la Supercopa de Brasil, trofeo que terminaron ganando tras derrotar por penales a Palmeiras. El jugador de la Selección Colombia fue el único que no integró la nómina, a pesar de que hubo otros que sabían que no iban a jugar, pero sí viajaron.

“Le dije: ‘hombre, dale, no cuesta nada, mañana vuelves’. Pero ya lo habían discutido entre ellos mucho antes de la final (dirigencia y jugador). Hablo desde el corazón, no porque sea el capitán. Porque es bueno, es definitivo, todos quieren estar en el barco, todos quieren participar, por supuesto que es una presencia importante (James). Todos los lesionados fueron. Pero también sabrás por lo que está pasando este tipo. Yo soy de esa opinión, ojalá estuviera ahí (...) Todos tienen que estar presentes en un momento como este. Es el papel que tenemos que desempeñar. Es un momento especial”, concluyó el lateral, mostrando su desacuerdo con la decisión de James.