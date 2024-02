Así le respondió Fura Gems a la presidenta de la Federación Colombiana de Minas

La multinacional Fura Gems aseguró que no están de acuerdo con las declaraciones de Fedeminas y que ellos no están en contra de la minería tradicional / Foto: Suministrada.

Tras la denuncia hecha por la presidenta de la Federación Colombiana de Minas Luz Myriam Duarte, sobre un supuesto hostigamiento realizado por parte de la multinacional Fura Gems a mineros del municipio de San Pablo de Borbur, la entidad se refirió a esta delicada situación.

“Nos parece de suma gravedad las aseveraciones que hace la señora Luz Miriam Duarte, aseveraciones como que la empresa, por ejemplo, está procediendo con violencia, intentando quemar una vivienda, entre otros, son absolutamente falsos y falsas aseveraciones, las rechazamos rotundamente y no solo estamos tan tranquilos que la empresa no ha hecho eso. Las declaraciones las rechazamos, la señora Luz Myriam en los últimos años ha estado haciendo una serie de actuaciones, supuestamente representando a las comunidades del occidente de Boyacá, de San Pablo de Borbur, pero la realidad es otra, la realidad es que la señora no es que tenga muy buena aceptación allá, ustedes lo pueden verificar si se desplazan al territorio. En el año 2022 hubo un hecho en que la señora estuvo involucrada y fue la de organizar un evento en el que supuestamente participaba la ONG Amnistía Internacional y después de eso se pudo comprobar que era algo totalmente falso, que era un evento que no estaba patrocinado ni auspiciado por esta ONG, algo que había hecho también la señora Luz Myriam Duarte, entiendo que por ese hecho incluso obran procesos judiciales en contra de ella, entonces pues no nos sorprende ese tipo de aseveraciones de hecho.”, afirmó Alejandro Amelines, director jurídico de la multinacional.

Fura Gems señala que no es verdad lo manifestado por la presidenta de Fedeminas Myriam Duarte y que ya entablaron las acciones legales pertinentes en contra de ella.

“Hemos ya procedido a instalar las correspondientes denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que sea desde la justicia donde se aclare eso, si las personas cuentan con las evidencias de que la compañía procedió de esa forma, pues será una autoridad judicial la que lo determine”, aseveró.

El director jurídico de la multinacional indicó que Fura Gems nunca ha estado en contra de la minería considerada como artesanal o ancestral, según él, de lo que no están de acuerdo es de la minería que utiliza elementos tecnificados que atentan contra la vida de los trabajadores y el medio ambiente.

“Nosotros nunca hemos estado en contra de la minería considerada como artesanal o ancestral, la minería ancestral, incluso como lo define la ley, es la minería que se desarrolla con herramientas manuales. Es la minería como la que se hacía hace 100 o 200 años en el occidente de Boyacá que era llevar la tierra, lavarla y tratar de recuperar el mineral productivo. Lo que pasa es que cuando ya estamos hablando de una minería en la cual es altamente tecnificada con grandes inversiones, con uso de explosivos, con uso de energía, plantas eléctricas, herramientas, entre otros, pues ya claramente eso se sale de la definición de minería ancestral o minería tradicional, incluso la misma ley ha definido que en operaciones subterráneas no puede existir minería ancestral o tradicional, sin embargo puedo contarle que desde el año 2018 que tomamos la mina de Coscuez se han hecho unas grandes inversiones que se han visto reflejadas en el beneficio de la comunidad, por ejemplo recibimos una compañía con solo 7 empleados directos, 7 empleados formales y actualmente tenemos más de 520 empleados directos y 750 entre directos e indirectos, personas que reciben mensualmente su salario, se les paga su seguridad social, su ARL, por primera vez esas personas están protegidas junto con sus familias en un evento desafortunado que haya un accidente, familias pueden acceder a una pensión, entre otras cosas, algo que nunca se había visto en este negocio y particularmente en el sector de San Pablo de Borbur, entonces consideramos que hemos hecho un aporte positivo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, sin embargo lo que está pasando en este momento en la zona de Coscuez es un tema que pone en riesgo, no solo la vida de nuestros empleados, sino también la vida de las mismas personas que están laborando en esos túneles”, apuntó Amelines.

El director jurídico de la entidad, Alejandro Amelines, recalcó que en los últimos cinco años se han presentado 23 mineros fallecidos en diferentes accidentes dentro de esos túneles ya sea por mal manejo de explosivos, sofocación, caída de rocas y falta de ventilación, entre otros.