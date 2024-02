Mindefensa pide a FF.MM incrementar acciones contra las AGC

Antioquia

Una vez terminó el consejo de seguridad realizado en el municipio de Santa Rosa del Sur del departamento de Bolívar, el ministro de la Defensa Iván Velásquez anunció una serie de medidas para contrarrestar el accionar de los grupos ilegales que tiene en jaque a las comunidades del Nordeste de Antioquia y en límites con el Cañón de Chicamoqupé en el Sur de Bolívar.

Es de recordar que, en esa zona desde el año pasado integrantes del ELN, Disidencias y las AGC se están enfrentando lo que ha generado comunidades desabastecidas, confinadas, amenazadas y desplazadas, especialmente de Segovia. Ante este panorama el gobierno nacional ordenó una ofensiva más agresiva y contundente contra esos grupos, pero en especial contra el Clan del Golfo que es el que ha generado mayores acciones violentas y con quienes no hay vigente un cese al fuego.

“No es sólo, respecto del Clan del Golfo, una presencia para ahuyentar no es una presencia para que se vayan, es una confrontación que tiene que darse en operaciones ofensivas de parte de las fuerzas militares contra esta organización, que ha venido expandiéndose en el territorio, no obstante, los esfuerzos que las fuerzas militares han venido adelantando. Pero tenemos que mostrar en ese sentido resultados efectivos”, aseguró.

También anunció que se enviará al territorio que comparten Antioquia y Bolívar un grupo especial que combata la minería ilegal que alimenta los recursos de estos grupos en disputa. Esta ofensiva contra la minería ilegal será reforzada mediante un decreto que está en revisión y que permita sumar acciones contra esta práctica en todo el país. Pero, además, el ministro se comprometió a elaborar un plan para el retorno de los desplazados.

“Que decenas de familias no puedan desplazarse a su voluntad o a sus necesidades, que esté confinada en un territorio o que sea expulsada de ese territorio por el accionar de los grupos ilegales. Y en eso la Fuerza Pública asume el compromiso y vamos desde el Ministerio de Defensa a hacer todo lo posible porque el retorno de estas familias se produzca lo más pronto”.

Agregó que desde el gobierno nacional le harán un seguimiento a las acciones que implementen tanto el ejército como la policía contra ese grupo ilegal.