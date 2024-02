Una vez se baja del bus se desprende la roca y no le da tiempo de nada: esposo de Sonia

Antioquia

Sonia Elena Rodríguez de 53 años de edad es la mujer que falleció producto de un desprendimiento de rocas y tierra de una montaña en la vía a la costa Caribe entre Hatillo y Donmatías el pasado miércoles. La mujer estaba regresando a su casa luego de un día de trabajo y la sorprendió la emergencia.

“Mi esposa trabajaba en Donmatias, trabajaba de lunes a viernes siempre en una fábrica de confecciones hacía 14 años. Era la rutina diaria de llegar a casa siempre. Se la recuerda siempre como la mujer ejemplar que era, la mujer echada para adelante y justo se bajó del bus e inmediatamente bien se baja del bus se desprende la roca y no le dio tiempo de nada”, contó el esposo el señor Héctor Monsalve.

Lo más duro para este hombre que llegó al lugar de la tragedia, fue ver muerta a la que fue su esposa por tantos años y sin poder hacer nada por ella. Él desde su casa sintió cuando se desprendieron las rocas, pero nunca se imaginó lo que iba a ocurrir a su familia.

“Yo salí en chanclas y sin camisa a ver si lograba salvarla, pero no había nada que hacer. yo siempre acostumbraba a esperarla en la carretera, pero como era de día y si no fui por ella, pues si no hubiéramos sido los dos que nos hubieran matado pero bueno, así lo quiso mi Dios”, dijo con la voz entrecortada.

Don Héctor y los dos hijos que quedan del matrimonio esperan seguir adelante, pero sin su madre ni esposa y con el mejor recuerdo de doña Sonia.