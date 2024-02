Cierre de locales por demoras en la remodelación del parque García Rovira

Bucaramanga

Es preocupante la situación que que viven los comerciantes del centro de la ciudad, específicamente del sector del parque García Rovira y plazoleta Luis Carlos Galán, pues desde mayo del año pasado les prometieron una pronta entrega de las obras de remodelación que se adelantan en este espacio público y a la fecha el contratista sigue aplazando la finalización de este proyecto.

Recientemente el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, visitó el sector pues justo esta semana los obreros retomaron labores y se pudo confirmar que junio hay luz verde para culminar la demora.

Contraloría le pondrá la lupa a las obras de la fase 1 del colegio Tecnológico

“Hemos establecido un compromiso de que para Semana Santa vamos a utilizar los espacios aledaños a la iglesia. Las procesiones se van a hacer, lo primero que vamos a entregar es el mobiliario al rededor de la iglesia y las demás obras se estarán entregando el próximo 5 de junio, esos son los compromisos”, dijo el mandatario.

Sin embargo los comerciantes no se alegraron tanto con la noticia, pues no es la primera vez que les dicen que hay una fecha de entrega. Y en cambio sí se evidencia que cada vez optan por no volver a abrir sus negocios, especialmente las personas que tenían en arriendo locales del sector.

Comparendos por incumplir pico y placa metropolitano serán pedagógicos hasta el 1 de marzo

“Creo que sí soy la única, lo demás son alquilados. Queda fuerte pagar un alquiler y con el encierro de vías es imposible pagar un arriendo. Hablé con el arquitecto para que no cierren el acceso al local nuevamente, porque las obras en la calle 35 y 37 están demoradas”, comentó en Caracol Radio Dulce Muñoz, propietaria de uno de los pocos restaurantes que sigue a flote.

Situación que comparte Luz Helena Ruíz, dueña de una de las cafeterías más famosas del sector por su trabajo durante 26 años frente a la alcaldía de Bucaramanga.

Luz Helena Ruiz, Propietaria 26 años restaurante luz H

Nos queda esperar rpor fin iniciaron nueavemnte, que si cumplan y se llegue a junio para la entrega

Es difícil para los clientes llegar, estamos trabajando con las persona sdel sector y obligados a trabajar, gente de afuera es dicik

Cuando nos fieron información y nos dieron documento dijron 3 meeses pero si ya es junio sería un año

En mi caso gracias a dios quedé en el limite del cierre y así sea en reversa y contravía puedo traabar, la gente es mas fail venir acá que meterse a la obra

Si hay locales que han cerrado, mi propio veicno no tuvo que cerrar por la obra, tenia que entregar y ahorita no se atreve a toma run local alrededor no se sabe hasta cando vamos con esto, el dep arque uno solo esta abierto y no se sabe ñomo esta funcionando

Dulce Muñoz, a pesar que el 30 de diciembre quitaron el encierro total, abrieron tras las circuntacnias de entrega, ha sido mas fuido peatonal, relactivamente se activó un poco la venta de jugos y parqueadero,

12 de febrero se activaron las obras, después de mes y medio que estuvieron paradas

Teníamos de nuevo la esperanza dada las cirunctancias del encierro la de al lado esta al punto del cierre, volvieron a cerrar una via, a mi incluso me van a cerrar una vi, parquadero, pero ya hablé con el arquitecto para que me deje entrar