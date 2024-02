Contraloría le pondrá la lupa a las obras de la fase 1 del colegio Tecnológico

Bucaramanga

En el informe de gestión de la Contralora Municipal de Bucaramanga Viviana Blanco, ante el concejo de la ciudad, anuncio que hará el correspondiente control posterior a las obras de la Fase 1 del colegio Damaso Zapata, que corresponden a la repotenciación de las canchas de fútbol y basquetbol, obras que han dejado inconformes a toda la comunidad educativa.

“Yo hoy les puedo decir, no siendo mi competencia disciplinaria, pero sí hay un presunto quebrantamiento del principio de planeación, ya en materia fiscal que es lo que a mi me corresponde, sí voy a hacer una análisis detallado de lo que encuentre en Fase 1 y entraré a definir si se configura para hablarles de un presunto daño patrimonial, de lo contrario no lo puedo decir”, señaló la contralora municipal en medio de la plenaria.

Dice también Blanco que tendrá que verificar los materiales y los costos en los elementos que se usaron para estas obras para definir si hubo o no daño patrimonial.

Estas obras de repotenciación se iniciaron en el año 2022, según los contratistas y la administración anterior, dicen que las obras van en un 90% de ejecución, la comunidad educativa de la institución, dicen que no es así y que se deben activar las pólizas de cumplimiento de los contratistas.