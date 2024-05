¿Está en juego la autonomía de las universidades del país?

En Hora20 el análisis a la relación entre estudiantes, jóvenes y el presidente Petro a partir de varios hechos como la crisis que se vive por estos días en la Universidad Nacional que se mueve entre la criticada elección de rector, la posesión vía notaría y la decisión del gobierno de exigir un rector encargado. El análisis a lo que viene para la universidad y si las decisiones del Gobierno representan un rompimiento con la autonomía universitaria. Después una mirada a las críticas que recibió ayer el Presidente en medio de un consejo estudiantil. Antes del tema central, una mirada de lo que significa para el país el asesinato del director de la cárcel La Modelo, el coronel en retiro, Elmer Fernández y el impacto en la seguridad, política criminal y la posibilidad de un nuevo decreto de emergencia carcelaria.

Lo que dicen los panelistas

Para Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, investigador en DeJusticia y profesor en la Universidad Nacional, hay inexistencia en la posesión del rector, “el rector se posesionó ante testigos y después fue a una notaría utilizando una norma de 1913″. También dijo que el Ministerio no nombra un rector, pero sí le ordena al Consejo Superior que elija un rector encargado y le pide que cumpla sus funciones, además, fue claro en advertir que en este momento no hay rector en la Universidad Nacional. Recordó que la ministra pidió unas aclaraciones del acta y no las hicieron, “se venció el término de la rectora Montoya y en ese momento la norma establecía que, si no había nuevo rector, Dolly Montoya seguía en el cargo, no lo podía abandonar”.

Manifestó que lo que hizo el profesor Peña nunca había sucedido en una universidad pública en el país, por eso lo denunciaron por usurpación de función pública. Sobre la decisión del Gobierno, dijo que no ve invasión a la autonomía universitaria, “veo un claro ejercicio de inspección y vigilancia. Esto sacaría a la Universidad Nacional y la pacificaría el hecho de que se nombre un rector encargado”.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad y exrepresentante estudiantil de la Universidad Nacional, comentó que la Universidad está en paro, “si no hay una propuesta que convoque a la comunidad universitaria, no va a salir de esta crisis y no creo que sea prudente delegar a ninguno de los profesores. Hay que plantear a alguien que convoque el diálogo de la Universidad”.

Recordó que la Corte Constitucional ya ha planteado que la autonomía universitaria no puede ser excusa para que la universidad se aísle de la sociedad y no sea objeto de escrutinio público, “Yo hubiera esperado una actitud más decidida de la ministra de Educación, pero mantenernos como estamos es ignorar la crisis en la que está la universidad, llevan meses sin clases”.

Santiago Torrado, periodista de El País América, el periódico global, recordó que en una entrevista que él le realizó, el profesor Ismael Peña dijo que hubiera dado un paso al costado no sería calmar los ánimos, “me decía que en otro momento habría sido una posibilidad, pero ahora era entregar autonomía universitaria”.

Para Camilo Bonilla, director de Posgrados de la Escuela de Ciencias Humanas y de los programas de Licenciatura en la Universidad del Rosario, hay que independizar las acciones violentas de encapuchados, de la decisión del ministro ad hoc que, para muchos, según Bonilla, es una violación a la autonomía universitaria, “es importante entrar en el debate sobre autonomía universitaria y si las decisiones del gobierno están amparadas bajo la normativa. Esa área difícilmente tiene una línea roja, es un término gris en el que no se sabe si hay violación o no”.

Manifestó que la primera responsabilidad estuvo en el propio gobierno, “primero, porque el Presidente habló de más el día anterior a la consulta. Segundo, porque tiene una ineficacia grande en la toma operativa de decisiones”.