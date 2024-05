Juan Pablo Montoya confesó que rechazó a Ferrari: No quería “ser segundón de Schumacher”

Juan Pablo Montoya, quizás el mejor deportista colombiano de todos los tiempos, y quien descrestó en su época con Williams, rompió el silencio y habló del momento en el que el director técnico de Ferrari de la época, Ross Brawn, le ofreció el puesto de la famosa escudería italiana.

En el primer episodio del programa MontoyAS, una alianza de AS Colombia y W Radio, el experimentado corredor expresó que en el pasado hubo una oferta directa para dejar la escudería británica, y convertirse en tifosi. Un ofrecimiento al que cualquiera aceptaría, Montoya fue franco y directo al rechazar una de las tan esquivas ofertas que hay en la Fórmula 1.

“En mi época no era atractivo. Ross Brawn, después del podium de Monza, en uno de los años, se me acercó y me dijo: Nos encantaría que algún día estuviera de rojo con nosotros. Yo me voltié y dije no, gracias. Porque estaba Schumacher ahí, y estar segundón de Schumacher, no”.

En palabras del propio Montoya, debido a su momento y la trayectoria que estaba construyendo con Williams, combatir a Ferrari le era más atractivo que irse al rival directo. Además, el hecho de ser el escudero de Schumacher, así como Rubens Barrichello, no era una idea que le gustaba para continuar su carrera en la máxima categoría del automovilismo.

“Yo cerré esa puerta porque yo en ese momento estaba en Williams y lo único que quería hacer era ganarle a Ferrari. Yo me sentía muy piloto de Williams y nunca me imagine que iba a dejar la escudería, yo pensé que iba a correr ahí toda la vida”, añadió.

Partidarios y detractores

Si bien hubo quienes lo apoyaron en su mejor momento por sus presentaciones, sus rebases y sus constantes rivalidades contra el kaiser, así mismo hubo otros quienes se iban no lo consideraron de su agrado y por consiguiente fue blanco de constantes críticas. El hecho de compartir escudería con su hermano Ralf, fue un factor que también provocó ser visto con cierto desdén e indiferencia.

“La prensa inglesa me cargaba bronca porque bajaron a Button (Jenson) y después a Coulthard (David) por montarme a mí, y había un poco que me quería, pero no mucha. Y la prensa alemana era super dividida porque su héroe, el que le arrastraba y quien le amargaba el rato, era yo, y el hermanito consentido de él era mi compañero y yo le ganaba, entonces era supercomplicado”, concluyó.