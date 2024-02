Esto le preocupa a la policía del decreto que permite el comercio 24 horas en Tunja

Tunja

En entrevista con Caracol Radio el coronel, Marcos Forero, comandante de la policía Metropolitana de Tunja se pronunció sobre la entrada en vigencia del Decreto 0131 del 7 de febrero de 2024, en el que se establecen los horarios para el desarrollo de actividades comerciales en Tunja, para todos los establecimientos abiertos al público que funcionan de forma diurna y nocturna, un proyecto piloto que busca incentivar el crecimiento en las actividades económicas y la creación de nuevas alternativas de empleo en la ciudad.

El uniformado le hizo algunas recomendaciones al alcalde, Mikhail Krasnov para evitar que se desborden algunos delitos. “Le hicimos algunas recomendaciones a la alcaldía municipal porque claramente uno de los factores principales de los que desencadenan el delito de mayor afectación que es violencia intrafamiliar, lesiones personales causadas por riñas es el consumo de bebidas embriagantes, en cuanto se nos pueden ver incrementados estos tipos de delitos, porque entre más consumo de bebidas más riñas se pueden presentar, esa es nuestra preocupación principal con los establecimientos comerciales abiertos 24 horas”.

Recordó el comandante de la policía Metropolitana de Tunja que a la ciudadanía también le preocupan las riñas. “Nosotros si debemos manifestar nuestras preocupaciones que la ciudadanía también nos ha manifestado en los barrios, uno de los llamados más recurrentes son los problemas por el ruido y las riñas por consumo de bebidas embriagantes, por eso pedimos a los establecimientos comerciales corresponsabilidad”.

Advirtió que se pueden quedar cortos con el número de uniformados que se puedan necesitar ahora en la noche. “Necesitamos no solo policía, de un momento a otro no vamos a tener más uniformados en la ciudad porque el servicio se distribuye más en el día porque la gente está en la calle en la noche hay menos personal y con todos estos tipos de negocios y toda esta actividad abierta necesitaríamos incrementar este pie de fuerza en la noche por eso le dijimos al alcalde que en este momento y así digamos rápidamente no va a ser posible”.

Le pidió al comercio corresponsabilidad con la ampliación de los horarios. “Nuestro interés es que todos estos gremios que van a entrar en esa dinámica se comprometan con la seguridad que no le corresponde solamente a la policía, ellos se deben comprometer con los horarios, los requisitos para que ayuden a controlar, sino pienso que podemos tener algunas dificultades específicamente con la venta de bebidas alcohólicas”.

Aseguró el coronel Forero que, “ellos tienen que comprometerse a reducir esas riñas tanto en los establecimientos como fuera de ellos, porque lo que hemos visto es que venden el licor y la gente sale a consumir, el decreto lo prohíbe, pero nosotros debemos tener la forma de controlarlo”.

Y reiteró este llamado de atención al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov. “Yo le dije al alcalde que hay que tener en cuenta el factor cultural de la ciudad de Tunja y de la comunidad y lo digo basado en las estadísticas, en los antecedentes porque a más consumo de bebidas embriagantes, pues tenemos más problemas y eso lo hemos visto en las fiestas y verbenas cuando se hacen, ahorita nos preocupa mucho las boliranas, los billares que también van a estar abiertos y nos pueden causar un problema”.

Terminó diciendo el comandante de la policía metropolitana de Tunja, coronel Marcos Forero que adelanta coordinaciones con la alcaldía municipal de la estrategia para hacer mayor presencia y hacer un análisis del incremento de la problemática para presentársela al alcalde, Mikhail Krasnov.

#Video | Así recibe Janeth López, presidenta de @Asobares Boyacá el Decreto de ⁦@AlcaldiaTunja⁩ que permite servicio 24 horas en diferentes actividades económicas.

Bares que tengan el sello seguro, van a poder acogerse a la medida. pic.twitter.com/DsjntMICam — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) February 14, 2024