Reportan nuevos desplazamientos por combates entre ilegales en El Bagre

En las últimas horas se ha conocido que nuevas familias de la zona rural del municipio de El Bagre, Antioquia han salido desplazadas por combates entre grupos legales como las disidencias y el ELN contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que generan temor entre los habitantes y que les obliga a abandonar sus casas para garantizar la integridad.

Por el momento, se estima que al menos 40 personas que conforman 12 familias se han desplazado de la vereda La Corona, muchos de ellos de la comunidad indígena; pero este es apenas un subregistro, al parecer, la cifra de es más alta ya que muchas familias no han declarado en esa población del Bajo Cauca antioqueño. Caracol Radio conversó con una autoridad indígena de la zona que por seguridad solicitó no publicar su nombre y relató que es lo que está generando la situación, que, por cierto, aclaró no es nueva.

“El avance de esos grupos armados al margen de la ley y también el tema de la Paz Total que digamos no es muy efectiva en esos territorios abandonados por el gobierno ha causado una fragmentación pues digamos en los territorios lejanos, en estas zonas de Antioquia, en la zona del Bajo Cauca, entonces la disputa territorial que hay entre estos grupos armados de la ley ha venido pues digamos generando desplazamiento a gota a gota, que eso no es desde ahora, esto ha venido hace mucho rato por los combates que están muy cercanos en veredas y generan el temor y el miedo”, relató.

Las familias están llegando al corregimiento de Puerto López, donde se espera una atención por parte de las autoridades.

De otro lado, la autoridad indígena aprovechó para solicitarle al gobierno nacional una intervención social en las zonas rurales golpeadas por la violencia.

“Que vean esta subregión del Bajo Cauca y que vengan con temas de proyectos, con los temas de los acuerdos que se vean viables, que en estos municipios se necesita mucha inversión social, que todo no sea en las ciudades. La población étnica, la población campesina estamos padeciendo por eso, y por eso estoy con los alcaldes y nosotros como autoridades estamos organizando para hacer acciones contundentes”, agregó.

Fuentes de El Bagre le indicaron a Caracol Radio que esta situación se deriva de los combates que se han reportado en Segovia vereda Altos de Manila y los que se han reportado desde el año pasado el cañón de Chicamoqué en el Sur de Bolívar y que se han extendido hasta esa zona del Bajo Cauca.