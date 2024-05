Iván René Valenciano reveló los equipos de Colombia que le gustaría dirigir

Iván René Valenciano salió de los micrófonos y las cámaras para continuar con otro camino de la mano del fútbol. El artillero colombiano vive actualmente en Estados Unidos, donde ejecuta uno de sus proyectos personales a futuro, que es ser director técnico.

En conversación con Caracol Deportes, Valenciano se refirió sobre su nueva etapa, y analizando el panorama de los cuadrangulares finales del primer semestre, que presentan a Millonarios y Junior de Barranquilla como los protagonistas de la fecha. Dentro de su pensar, el goleador ve un partido parejo con dos equipos de presentes distintos, pero con la misma tarea. Asimismo, califica como fracaso el hecho de que Junior no clasifique a la final del primer semestre.

“Equidad no tiene esa presión, Santa Fe tenía muchos años que tampoco estaba entre los ocho, igual Once Caldas. Me parece que Junior y Deportes Tolima serían los dos equipos que si no llegan a la final sería un fracaso”, expresó Iván René.

Analizando al bogotano

Para este partido, Millonarios llega a Barranquilla con las bajas de David Mackalister Silva y Daniel Cataño, significando menos volumen ofensivo y generación de juego en el frente del equipo. Si bien cuentan con bajas sensibles, Valenciano considera que el equipo tiene con qué afrontar la liga colombiana y la Copa Libertadores.

“Me parece que Millonarios tiene que enfocarse en los dos torneos porque tiene una nómina amplia, a pesar de que tiene algunos jugadores con los que no puede contar (...) Millonarios no tiene ausencias, Millonarios tiene una nómina, tiene un libreto y todo el que entra sabe lo que tiene que hacer, más allá de que te falte Cataño o te falte cualquier otro jugador. Millonarios siempre va a jugar a lo mismo porque su entrenador lo ha preparado de esa manera”, añadió.

De la misma manera, no le quita responsabilidad a Junior, pues es el vigente campeón, y por las contrataciones que trajo tiene la obligación de competir por lo alto en cada torneo.

“Junior fue armado para eso, o sea, cuenta con jugadores que tiene ese armado para pelear en los dos frentes. De pronto queda un poco decepcionado con el equipo alterno cuando enfrentó al América, y termina siendo goleado. Ahí donde tú piensas y dices, bueno, tengo un solo equipo o tengo dos equipos para poder competir tanto en Libertadores”.

Apuntándole a la dirección técnica

El bombardero contó que está en la ejecución de proyectos personales, y uno de ellos es el proceso de preparación para convertirse en director técnico. En sus propias palabras, le gustaría dirigir a Independiente Medellín, y a Junior de Barranquilla.

“Ahora estoy en un proyecto. En junio inauguramos el nuevo club de fútbol mío. Tenemos una empresa también de representación de jugadores, estoy terminando el curso de entrenador para poder dirigir. Ahí estuve haciendo una promoción en mis redes sociales y bueno, contento por todo lo que estamos haciendo”, inició diciendo.

“Mi ilusión sería la verdad de dirigir o estar en Independiente Medellín. Me parece que es un club que me ha abierto las puertas, es mi segunda casa porque mi primera casa es Junior de Barranquilla, pero allá hay que llegar con pergaminos. Hay que llegar con una experiencia de por medio, y creo que eso en algún momento se va a dar”, concluyó.

