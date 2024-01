¿James Rodríguez regresa a Europa?: este club lo quiere

James Rodríguez vuelve a ser pretendido desde Europa. El futbolista, que se encuentra en acondicionamiento físico para poder estar a punto y estrenarse en la temporada con São Paulo, no habría terminado el 2023 a gusto en el cuadro brasileño y su futuro lo dejó en el aire en una declaración que dio, a pesar de tener contrato hasta 2025.

Ahora, según informa el medio Globo Esporte, nuevamente el Besiktas de Turquía estaría siguiendo los pasos del cucuteño. “En una deslucida etapa en São Paulo, el mediocampista James Rodríguez está en la mira del Besiktas, de Turquía. El club turco buscó representantes del deportista colombiano en los últimos días. Hasta ahora, los dirigentes tricolores no confirman ninguna propuesta”.

En su momento, cuando James se encontraba en el Al-Rayyan de Qatar, e incluso en el Olympiacos de Grecia, también se vinculó su nombre con el club turco, pero desde la entraña de la institución, desmintieron dicha información: “James Rodríguez no está en nuestra agenda”, manifestó el presidente, Ahmet Nur Çebi.

La prensa brasileña le sigue pasando factura a unas declaraciones en las que James dejó en vilo su futuro, pues no quiso planificar el 2024 con São Paulo. “Ahí no sé. En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar”, dijo a principios de diciembre del año pasado.

James, uno más en São Paulo

Recientemente, directivos del cuadro paulista se refirieron al rol del volante de la Selección Colombia en el plantel. Rui Costa y Carlos Belmonte, le dieron el mismo lugar que a los demás, y manifestaron que nadie estaba por encima del club.

“James se adaptará a São Paulo. Necesita adaptarse, como Lucas (Moura) se adaptó al equipo y como todos los jugadores que llegan se adaptan a São Paulo, por principio, porque nadie es más grande que São Paulo”, fueron las palabras Costa en medio de una entrevista para la televisión brasileña.

La adaptación es una de las cosas que le ha pasado factura al jugador, que no fue titular indiscutido para Dorival Junior, aunque cumplió con algunas presentaciones relevantes. Ahora, bajo el mando de Thiago Carpini, deberá ganarse un puesto, pero primero tendrá que ponerse a punto para poder disputar algunos juegos del Torneo Paulista y luego, entrar de lleno al Brasileirao.