Esta es la poderosa oración que lo ayudará a perder el miedo en situaciones difíciles

Cuando las personas enfrentan situaciones difíciles es usual que sientan miedo, ansiedad, entre otros sentimientos negativos que en ocasiones los lleva a tomar decisiones equívocas; por eso, además de buscar ayuda profesional para afrontar el inconveniente, muchos se refugian en la oración, “un medio de comunicación entre los seres humanos y Dios” que no solo sirve para mantener vigente la conexión con el altísimo, sino también como modo de sentirse escuchados, aliviados e incluso buscar una solución divina.

Entre todas las oraciones que son posibles realizar, existen algunas más poderosas que otras; por lo tanto, en Caracol Radio le compartimos aquella que puede realizar en los momentos que sienta miedo; asimismo, recuerde que puede complementarla con otras plegarias igual de efectivas como la de Santa Marta.

Oración para vencer el miedo ante situaciones difíciles

Según lo indicado por el portal religioso ‘Biblia Online’, la siguiente es una de las oraciones ideales para hacer solos o acompañados en un recinto sagrado lejos del bullicio. De igual manera, para realizarla correctamente se sugiere decir cada palabra con la mayor devoción, así como desde lo más profundo del corazón y con la fe intacta.

Padre, Dios, muchas gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, para ti no hay nada imposible.

En este momento traigo mis miedos y ansiedades ante ti porque no quiero seguir siendo esclavo de esas emociones.

Me aferro a ti, Papá, y a tu poder, y te suplico que me ayudes a vencer mis temores sobre el futuro y la ansiedad que me causan.

Señor, yo sé que tú tienes mi vida, mi presente y mi futuro en tus manos. En ti estoy seguro. Sé que, como dice tu Palabra (Salmo 73:23-24), tú me sostienes de mi mano derecha y me guías cada día con tu consejo.

Hoy quiero escuchar tu voz, mi Dios, y creer tus promesas de paz. Hoy proclamo tu poder y me afirmo en que soy más que vencedor en ti. Gracias porque hoy camino contigo y con tu poder venzo toda emoción negativa. Solo tú tienes poder sobre mí. En el nombre de Jesús, amén.

Oración en tiempos difíciles

Después de hacer con toda la devoción la anterior oración, la persona interesada tendrá la oportunidad de complementarla con las siguientes palabras cuándo esté pasando por momentos difíciles. Con ella, además de sentir tranquilidad en el alma, también depositará su confianza en Dios. Es importante destacar que esta oración es tomada de la institución ‘Unisangil’:

Jesús, mi señor, en este momento de dificultad que estoy viviendo, no quiero perder la fe ni la esperanza. Quiero mantenerme firme, saber tomar decisiones y también saber esperar, sé que muchas veces tenemos que dejar que las cosas fluyan según tu voluntad. Por esta razón, pido tu bendición y protección, pido que te mantengas a mi lado guiando cada uno de mis pasos.

Jesús, perdóname porque tiendo a buscarte más cuando estoy rodeado de dificultades y con las esperanzas rotas que cuando las cosas están tranquilas. Pero confío total y exclusivamente en ti, confío en la inmensidad de tu bondad, poder y sabiduría.

No permitas que naufrague en el desespero. Ayúdame a entender los sucesos dolorosos e inesperados, a aceptar los hechos o cosas que no puedo cambiar. Dejo mi carga en tus manos y confío en que me sacarás de esta situación.

Amén.