Kevin Quintero: “Voy a Juegos Olímpicos siendo el actual campeón del mundo”

Kevin Santiago Quintero es una de las apuestas de la delegación colombiana de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. El ciclista llega a las justas como el campeón del mundo en la modalidad de keirin, rótulo obtenido en el Mundial de Glasgow disputado en agosto de 2023. Por su parte, llega con los pergaminos para poder disputar la medalla de oro, pues salió victorioso en los Panamericanos de Santiago de Chile.

En diálogo con Caracol Deportes, el vallecaucano de 25 años se refirió a la preparación de cara a París 2024 donde competirá en las modalidades de velocidad y keirin, así como los aspectos en los que ha madurado desde las últimas justas, que fueron Tokio 2020, en la cual terminó en el undécimo puesto.

Su clasificación a los Olímpicos: “Es algo bonito, algo que esperábamos, traíamos un ciclo olímpico positivo, con Juegos Centroamericano, en Panamericanos me quedo con el Oro y era algo de esperarse, porque hicimos un ciclo olímpico bastante bueno”.

Responsabilidad para los Olímpicos: “Se siente muy diferente, porque voy a Juegos Olímpicos siendo el actual campeón del mundo, entonces se siente diferente. Este año ha sido de muchos retos, pero lo estamos asumiendo bien. Siento que he madurado mucho desde Tokio, pero ahora siento que tengo una madurez diferente, tanto física como mental, entonces me siento bien, me siento tranquilo y motivado porque estamos a tres meses de empezar los Olímpicos”.

Esquema de preparación: “Hemos cambiado un par de cosas y la preparación va a ser en Colombia y otra parte en Europa, vamos para Alemania a unas competencias donde estarán muchos países para carreras de preparación y esas nos van a servir mucho. En varias partes vamos a preparar los Juegos Olímpicos”.

Los rivales a vencer: “Nadie llegará a media caña, pero los principales rivales, son los holandeses, que han venido haciendo un proceso con dos ciclos olímpicos donde nadie les ha ganado y los británicos siempre sorprenden. Esos son los países a vencer”.