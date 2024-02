Es una realidad: Tunja tendrá actualización catastral en 2025

Tunja

Así lo confirmó Giuseppe Malagón, director del Departamento Administrativo de Gestión Multipropósito de Tunja, en medio de la sesión del Concejo de la ciudad este viernes 02 de febrero; el funcionario explicó que la ciudad empezará proceso de actualización catastral en el año 2025.

“Nosotros estamos desactualizados, tenemos un catastro del año 2017, lo que nos obliga la norma es a estar actualizados por lo menos a cinco años, este es el sexto año donde nosotros ya estamos desactualizados”, explicó.

Indicó que la medida ya fue autorizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

“En el proceso de habilitación como Gestores catastrales se le comentó al IGAC que queríamos hacer la actualización en el 2025 y no 2024 precisamente por el cambio de gobierno, porque el nuevo gobierno inicia a hacer Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento, están revisando hasta ahora el presupuesto; entonces, si hubiéramos hecho actualizaciones este año (2024) probablemente, en términos administrativos, estaríamos colapsados (…) se les comentó que queríamos hacerlo en el 2025 y ellos estuvieron de acuerdo, nos habilitaron con esa condición”, manifestó.

Aseguró, además, que esta actualización será ampliamente informada a los ciudadanos y que su cobro efectivo empezará a reflejarse en 2026.

“Esta actualización tiene que ser sí o sí acompañada de forma permanente por la ciudadanía, la normativa habla de cuatro etapas, esas cuatro etapas obedecen a que yo tengo que estar hablando con la ciudadanía antes de hacer la actualización, es decir en octubre, noviembre y diciembre de este año, cuando arranca la actualización, cuando la estoy haciendo y cuando la termine; esto implica que la ciudadanía va a saber antes de que les llegue el impuesto predial a su casa cuánto le quedó el avalúo catastral, si está de acuerdo, si no está de acuerdo (…) ese proceso se hace este año y el proceso de actualización catastral urbana y rural se hará en el año 2025 para que sea efectiva en el impuesto predial del año 2026; entonces, todas las labores que se hagan de actualización catastral van a verse reflejadas en los impuestos que pagan los ciudadanos para el año 2026″.

También explicó que los ajustes tendrán unos topes que están establecidos en la ley,

“Nosotros tenemos unos topes de actualización catastral por norma, no podemos cobrarle a una persona que tiene su misma casa en el 2015 a hoy, yo no puedo aumentarle un 200, 300 o 400% porque la norma también habla de unos topes, esos topes dependerán de en qué estrato se encuentra, cuáles son los ingresos de la ciudadanía y cuáles son las condiciones de cambio. Se puede generar unos topes un poco más grandes del 100, 200 y 300% cuando tienen por ejemplo un lote en 2017 y hoy es un edificio de 20 pisos, ahí ya la ley no me puede hablar de ningún tope porque se modificó de manera física el predio; entonces, cuando no existen condiciones de cambios físicos abruptos yo no le puedo aumentar más del 25% a las personas”, finalizó indicando el director.