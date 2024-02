Técnico del Rangers: “Estoy realmente encantado de incorporar a Cortés a nuestro equipo”

Luego de salir de la Selección Colombia en el Preolímpico de Venezuela, Óscar Cortés ya se unió con su nuevo equipo, donde tuvo un recibimiento positivo. El volante llegó al Rangers de Escocia luego de su discreto paso por el Lens de Francia.

El técnico Philippe Clement se mostró contento por la llegada del talento colombiano. “Estoy realmente encantado de incorporar a Óscar a nuestro equipo. Nuestras conversaciones han sido realmente positivas y creo que él será una gran incorporación para el plantel de cara a los tres compromisos que afrontaremos en esta temporada”.

Cortés llegó al equipo escocés, bajo una cesión de contrato que va hasta el final de temporada con opción a compra que se puede ejecutar en el periodo de verano.

En la conferencia de prensa previo al partido ante el Livingston por la Liga Escocesa, Clement se refirió sobre la condición en la que llegan tanto Cortés como Diomande Baba, marfileño de 22 años. “Óscar jugó partidos recientemente y tiene ese nivel de condición física. Diomande jugó su último partido a finales de noviembre y estaba en el período de pretemporada, por lo que necesitamos incluir a estos jugadores en el equipo”.

De igual manera, el joven extremo habló de lo feliz que se siente de jugar en una nueva liga que le permitirá destacarse y sumar más minutos como no lo pudo hacer en el Lens. “Me siento realmente honrado y privilegiado de firmar para Rangers. He oído mucho sobre la historia y tradición de Rangers y he tenido conversaciones con el técnico que me dijo que puedo ayudar al equipo a alcanzar sus metas esta temporada”.

En el Lens, Cortés jugó apenas cuatro partidos, donde marcó un gol y una asistencia. Este será el tercer equipo del nacido en Tumáco en su carrera, luego de pasar por Millonarios y por el Lens de Francia.