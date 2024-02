Agente de Edgar Guerra: No era cierto que no iba a renovar, la prioridad era Millonarios

Jhon Dewi, representante de Edgar Guerra, aseguró, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que la relación entre su jugador y Millonarios finalizó en los mejores términos. Dewi manifestó que la intención siempre fue renovar con el club y que las especulaciones surgidas en los últimos días se debió más al “morbo” de las redes sociales.

¿Cómo está Edgar Guerra?

“Edgar está muy tranquilo, está feliz, está cumpliendo un sueño, pero también está nostálgico, es un jugador que se hizo en la cantera de Millonarios, es agradecido. Tuvo un paso importante, esperamos hacerlo mejor en el fútbol internacional”.

“Nostálgico porque él se crio ahí, fue un entorno donde él estuvo, donde fue feliz, donde él debutó, donde le dieron la oportunidad. Se ha vendido una mala imagen de él por las personas que no lo conocen, quizás por lo que estaba pasando, luego del hat trick y luego de la final, pero está contento”.

¿Se portó bien con Millonarios?

“Nosotros nos portamos bien, fue más morbo de las redes sociales y la desinformación. Él no jugó en los últimos partidos, pero nosotros tenemos una muy buena relación con el doctor Serpa, con el Pitirry Salazar, que estuvimos negociando”.

“Tenemos una muy buena relación en Millonarios, el doctor Serpa se ha portado muy bien con nosotros, el director deportivo Pitirry Salazar. Antes de Guerra yo he tenido jugadores ahí que le han aportado mucho al club, Luis Carlos Ruiz, Óscar Vanegas, que está actualmente en la plantilla, y ahora Edgar Guerra, que estamos saliendo en muy buenos términos del club”.

¿Por qué tantos comentarios?

“El momento que estaba pasando el jugador, no es normal que pase todo esto tan rápido, el hat trick, luego figura en las finales. A partir del momento que él marca los tres goles, ahí se desentona todo. Nosotros entramos en negociaciones con Millonarios en los mejores términos, siempre estábamos negociando. Yo no entiendo en qué momento la hinchada, algunas personas, periodistas, se colocaron en contra de nosotros, como si estuviéramos haciendo algo diferente”.

¿Por qué no se llega a un acuerdo con Millonarios?

“Esta oferta llegó apenas hace tres días, nosotros estábamos en negociación, pero obvio, nos quedan cinco meses de contrato y Millonarios tiene que cubrirse como institución, nosotros lo entendemos al 100% y en medio de la negociación, hubo desinformación que desencadenaron muchas cosas anómalas”.

¿No era más fácil renovar?

“Hay oportunidades de mercado y esta fue una oportunidad que salió en medio de la negociación. Nunca se había dicho que Edgar no iba a renovar, eso no sé dónde surgió, porque no estaba pasando por la mente de nosotros, la prioridad de nosotros era Millonarios. El jugador inició muy bien, venía Copa Libertadores, esta oferta apareció hace tres días y fue una oferta bastante importante tanto para Millonarios como para nosotros y el club nos dio la posibilidad de salir de la mejor manera”.

¿Millonarios siempre quiso renovar?

“Edgar ha pasado por muchos momentos en el club. Se dice que yo soy nuevo para la vida de él, pero ya llevamos dos años y medio trabajando. Siempre estuvo la intención de Millonarios desde el año pasado querer renovar, pero nosotros estábamos en términos de condiciones, tratando de llegar a un acuerdo y eso era de parte y parte. Si nosotros no hubiéramos venido a México, nos hubiéramos quedado en Millonarios común y corriente, sin ningún tipo de problema, porque la relación que tenemos con Millonarios es súper”.

¿Cuánto tiempo firmó con León?

“Firmó por tres años, con la opción de un cuarto”.

¿Le quedó un porcentaje a Millonarios?

“No, al club le quedó un porcentaje, fue una negociación buena para todos, yo creo que llegamos a un feliz término, por eso estamos saliendo muy bien del club”.

¿La posibilidad internacional para Guerra cuándo se dio?

“Todo ha sido especulación, nunca hubo una oferta formal y un interés de un equipo formal para nosotros. Siempre hubo acercamientos de representantes de muchas partes del mundo, tratando de decir, podemos ofrecer al jugador, es un jugador muy joven, pero nunca hubo nada formal y acercamiento de un equipo internacional”.