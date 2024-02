León Darío Muñoz: “Los jugadores que trajo Nacional no se les puede llamar refuerzos”

Atlético Nacional ha tenido un complicado inicio de campeonato en Colombia. En tres partidos disputados por Liga, el conjunto antioqueño suma una victoria, un empate y una derrota, siendo esta última la dolorosa caída en el clásico frente al América de Cali por 4-1. A raíz de lo anterior, han incrementado las dudas respecto al rendimiento que pueda tener el equipo de cara a la Copa Libertadores.

En diálogo con Andrés Díaz, periodista de Caracol Radio, el exfutbolista León Darío Muñoz lanzó duras críticas contra los directivos del equipo verde debido a la forma en que se ha manejado todo el tema de los refuerzos para la temporada 2024. Vale recordar que para este semestre fueron anunciados Edwin Torres, Joan Castro, Carlos Sierra, Bernardo Espinosa, Pablo Ceppelini y Daniel Mantilla.

Pues bien, Muñoz, que en su época como futbolista era delantero, sentenció que ninguna de las contrataciones mencionadas pueden ser consideradas como “refuerzo”, a excepción de Espinosa por su trasegar en el fútbol español.

“La palabra refuerzo abarca muchas cosas y estos jugadores no son refuerzos, a excepción de Espinosa que ha jugado en Europa, que es un veterano y ojalá rinda. De resto, no se pueden llamar refuerzos y menos para la Libertadores. Un refuerzo es un jugador de nombre y de peso, que ha marcado diferencia en otros equipos, que tiene experiencia intencional o que ha jugado en el exterior. Estos no lo son. Se tratan de jugadores que esperan que rindan, pero para darles rótulo de refuerzo creo que no”, manifestó.

Adicional a lo anterior, León Darío le dejó un recado a la junta directiva que encabeza el presidente Benjamín Navarro: “Otra vez los directivos empiezan a inventar y traen jugadores por traerlos. Deberían darle más continuidad a los que ya están, porque son del mismo nivel a los que trajeron, no los superan por mucho”.

Finalmente sentenció que Nacional es un equipo “con muchas dudas” y como prueba puso el flojo inicio de campeonato. Asimismo reconoció que es una incógnita lo que pueda pasar en la Libertadores, certamen que iniciarán jugando en segunda fase previa frente al ganador de la llave entre Aucas (Ecuador) y Nacional (Paraguay).

Víctor Marulanda tampoco tiene plena confianza

Víctor Marulanda, uno de los presidentes más exitosos en la historia de Atlético Nacional, también puso en duda el rendimiento que pueda tener el club en el torneo internacional de este año, aunque enfocó su discurso en la organización del torneo colombiano. En su opinión, la inversión es poca y la carga de partidos es muy pesada.

“Es complejo tener buenos resultados. Primero por las inversiones del fútbol colombiano, lo otro es el sistema del campeonato. No da para ir por los dos torneos (Liga, Copa Libertadores). De pronto ir por uno solo se pueda, en caso de que haya buena cohesión de equipo, buena sincronización y consolidación. Con ello se puede llegar a instancias importantes, pero para los dos torneos será difícil para cualquier equipo de Colombia”, explicó.

Y concluyó: “Hay equipos que han traído referentes, jugadores con carreras importantes y con paso por Selección, pero cuesta brillar por el sistema del campeonato. Los equipos colombianos, cuando entran a fases decisivas de un torneo internacional, sufren. Ese sistema hay que cambiarlo o será muy difícil triunfar no solo para Nacional, sino para todo el fútbol colombiano”.