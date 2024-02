Nacional no pasa del empate con Once Caldas y Bodmer continúa en la cuerda floja

Nacional vs. Once Caldas / Dimayor

Atlético Nacional igualó 1-1 con Once Caldas en la fecha 3 de la Liga colombiana y le dio aire a las críticas que ponen contra las cuerdas al entrenador Jhon Jairo Bodmer. Para el cuadro blanco, la igualdad en calidad de visita fue clave, luego de la derrota ante Águilas Doradas.

Apenas en el amanecer del partido, el conjunto local se fue arriba en el marcador luego de una gran acción combinada en la que Daniel Mantilla se proyectó por costado izquierdo, llegó a línea de fondo y centró para Álvaro Ángulo, quien entró desde atrás y de cabeza la mandó a guardar. El lateral convirtió en el primer juego frente a Alianza Petrolera.

Once Caldas y una rápida reacción

El conjunto de Hernán Darío Herrera buscó rápidamente ir al frente y encontrar las vías del gol, al que llegó al minuto 10′. Tras el cobro de un tiro de esquina desde la izquierda, Juan Felipe Aguirre tomó de la camiseta a Jéider Riquet, a quien derribó dentro del área chica. El juez Bismarck Santiago se remitió al VAR y, tras la revisión, decretó penal, que fue cambiado por gol por Dayro Moreno.

El delantero tolimense, que convirtió su segundo gol del semestre, llegó a 219 anotaciones en el fútbol profesional colombiano y quedó a solo 6 de superar las 224 de Sergio Galván Rey, máximo artillero de la competición en la historia. En caso de mantener el promedio, Dayro podría destronarlo en antes de terminar el ‘todos contra todos’.

Volviendo al partido, el conjunto Verdolaga tuvo las mejores oportunidades para poder irse al descanso con la ventaja. La tuvo con un remate de media distancia de Edwin Torres, otro de cabeza de Carlos Sierra y sobre el 45, un disparo de Álvaro Angulo que pasó por el palo derecho de James Aguirre.

Nacional, falto de efectividad en el segundo tiempo

El equipo de Jhon Bodmer dominó en campo contrario, mientras que el de Manizales estuvo más reactivo a la contra y poco pudo generar en campo rival. Con los cambios, Nacional mostró mejoría en la generación y tuvo otra alternativa con el remate de larga distancia de Dorlan Pabón, quien poca libertad tuvo para utilizar su potencia en la pierna derecha.

Sobre los 70′s, los antioqueños tuvieron probablemente las dos más claras del complemento. Dorlan recibió un pase filtrado de Eric Ramírez y remató de pierna izquierda, enviándolo contra el costado de red que no suma. Instantes más tarde, fue Carlos Sierra el que remató de cabeza un cobro de tiro de esquina, pero el arquero James Aguirre hizo la atajada del partido para evitar el segundo.

Finalmente, el marcador no se volvió a mover y Nacional no se pudo reponer con triunfo de la dura derrota ante América de Cali en el Pascual Guerrero. El próximo juego del conjunto antioqueño será frente a Águilas Doradas en el Alberto Grisales. Once Caldas, por su parte, ante La Equidad en Palogrande.