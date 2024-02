Yerson Mosquera: “Mi objetivo es jugar la Copa América con la Selección”

Yerson Mosquera, defensor central colombiano ha estado sonando mucho en estos días luego de su llegada al Villarreal CF, en condición de cedido por el Wolverhampton de la Premier League inglesa. Y quién debutó el pasado fin de semana en la victoria 5-3 de visita frente al FC Barcelona de Xavi Hernández.

Este viernes 2 de febrero habló en el VBar Caracol sobre su llegada al fútbol español y lo que será su futuro profesional. La rápida adaptación que ha tenido en el club y sus posibilidades de integrar la selección Colombia de Néstor Lorenzo.

El colombiano, que pertenece a los Wolves de la Premier League, pero que la temporada pasada jugó con el Cincinnati de la MLS, donde logró consolidarse y retomar su nivel jugando 35 partidos, marcó 3 goles y su destacada actuación lo llevó a estar de nuevo en el radar de la selección Colombia donde incluso jugó 3 partidos en el 2023.

¿Cómo logró su rápida adaptación al futbol internacional?

“He aprendido a medida que pasan los años, que con la disciplina y esfuerzo se puede salir adelante. También, muchas veces el talento no lo es todo, si no lo trabajas y te preparas de la mejor manera, la adaptación es complicada. Pero eso va en la mentalidad que tengas y al entorno que llegues, trató de a donde vaya a ir de manera positiva y con la intención de que todo me salga bien, trabajar para estar al 100%”, comentó el defensa del Villarreal CF.

Su deseo de integrar permanentemente la selección y jugar la Copa América con Colombia.

El defensor expresó que fue su decisión dejar los Wolves en busca de minutos y continuidad, pues su deseo de integrar la selección colombiana, tanto en juegos amistosos, como su máximo objetivo. Ir a la Copa América de Estados Unidos 2024.

“Fui a la MLS porque fue la liga que pensé que me iba a ayudar a retomar mi nivel, mi confianza, mis cualidades, luego en Inglaterra quería quedarme, incluso el entrenador también quería que me quedara. La decisión final de salir la tomé yo porque quería poder tener más continuidad, para poder ir a la selección.”.

“Mi mayor objetivo es jugar la copa América con la selección”, finalizó.

Opinión de la MLS y su crecimiento en los últimos años.

“Es una liga que te ayuda a potencializar, una liga que cada vez va a ir creciendo, con la llegada de grandes figuras, la MLS también te brinda la posibilidad de salir al futbol europeo y competir al máximo nivel, tiene jugadores muy buenos, que tranquilamente podrían jugar en Europa, esa liga crece cada vez más”.

¿Cómo lo recibió el Villarreal?

“Me recibieron muy bien, muy especial, se preocupan mucho por el jugador, la unión que se vive acá, son una familia, desde los jugadores hasta las señoras de la comida, es fundamental para adaptarse al club, ojalá las cosas salgan bien y pueda seguir mucho acá. Es un club importante, que ha tenido varios colombianos y espero destacar acá y dejar la bandera en alto.”.

¿Hasta cuando estará en Villarreal, tiene opción de compra?

“Estoy a préstamo hasta junio, no hay opción de compra, en Inglaterra me quieren la otra temporada, voy a dar lo mejor de mí para ver qué pasa.”.

Yerson también se refirió al Preolímpico que disputó la Selección Colombia Sub 23.

“Quería ir al preolímpico, tristemente en Inglaterra me dijeron que no se podía, le dije al profe que contara conmigo, pero eso se me salió de las manos. Hable con varios compañeros, con Guerra, Fory y Mosquera tenemos buena relación, les dije que son cosas que pasan, que se te salen de las manos, el grupo estaba muy fuerte, tenía jugadores increíbles, al final no se les dio el objetivo, levantar la cabeza a veces se gana y en esta ocasión se perdió”.