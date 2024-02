Jaguares y Bucaramanga cierran la tercera fecha del fútbol colombiano

En el Jaraguay de Montería, Jaguares y Atlético Bucaramanga se verán las caras en el duelo que cierra la tercera jornada de la Liga colombiana. A las 6:10 PM rodará el balón en el máximo escenario deportivo de los cordobeses, previo al inicio de la cuarta fecha del campeonato.

Jaguares y su necesidad de sumar puntos

El descenso le respira cerca a Jaguares, que por los resultados de la temporada anterior quedó muy comprometido en la tabla. Los dirigidos por Hubert Bodhert necesitan hacer la mayor cantidad de puntos si quieren seguir en la máxima categoría del fútbol colombiano, donde ya el recién ascendido, Fortaleza, les va recortando diferencia.

En el partido anterior, los cordobeses empataron con Equidad de locales en lo que fue un pálido empate en suelo caribeño. De seis puntos posibles, Jaguares ha conseguido cuatro, un empate y una victoria, y espera conseguir su primera victoria de local, que le ayude a ascender en la tabla de posiciones a los primeros lugares, y a alejarse de la perdida de la primera división.

Con Wilson Morelo como principal figura en el ataque, la zaga de Montería espera conseguir su primera victoria de local en la Liga. El equipo se encuentra en la novena posición con cuatro puntos, y de llegar a ganar ascendería a las primeras posiciones de la tabla.

Bucaramanga en búsqueda de su primer triunfo

Los santandereanos están en deuda con los goles, y su situación en el tablero es más complicada que la de su rival. De dos partidos jugados, los visitantes tienen como saldo una derrota y un empate, que le deja al equipo con un solo punto en la tabla de posiciones.

En la anterior fecha, en su primer partido en el Alfonso López, Bucaramanga empató con Millonarios en un partido que el equipo bogotano le perdonó por la mala definición que tuvo. Los dirigidos por Rafael Dudamel se ubican en la parte baja de la Liga, en la decimoctava posición, con un punto y una diferencia de gol negativa de menos dos.

Si bien Bucaramanga conformó una nómina de buenos nombres para afrontar el torneo, es notorio que el equipo no despega y aún no se ve plasmada la idea del técnico venezolano. Los bumangueses irán en búsqueda de su primera victoria en la temporada que les permita acercarse a la mitad de la tabla.

Esta tarde, rodará la pelota en el estadio Jaraguay de la ciudad de Córdoba a las 6:10 PM en el duelo de monterianos y bumangueses por el cierre de la tercera fecha. Puede seguir la transmisión por el streaming del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.