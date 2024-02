Gobernador de Antioquia está promoviendo volver a las Convivir: Hollman Morris

Antioquia

Se ha creado una polémica en las últimas horas de cuenta de unas declaraciones del excandidato a la alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, y de un comandante guerrillero. Además, de un trino de Álvaro Uribe Vélez.

En medio de una entrevista que hacía Morris para RTVC, este le pregunto al comandante subversivo, “el gobernador de Antioquia recién elegido está promoviendo volver a la figura de las Convivir, ¿qué piensan de eso?”

Ante la pregunta, el comandante guerrillero señaló, “pues eso pasó acá en Antioquia cuando Uribe Vélez era gobernador. Él fue el que trajo los paramilitares y las convivir acá a todos estos departamentos. Lo que nosotros vemos es una figura igualitica a Uribe cuando fue gobernador, eso fue lo que hizo, eso es lo que pretende este gobernador de ahorita”.

Ante la polémica, el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, manifestó en su cuenta de X que, “estos bandidos cuando la autoridad los enfrenta la acusan de paramilitarismo. Los frentes locales de seguridad no tienen armas. Se necesita más seguridad y apoyo de las FFAA y al gobernador. Sin seguridad no hay paz. Y al periodista no se le olvidó el portillo”.

En retiradas ocasiones, Andrés Julián Rendón ha asegurado que los frentes de seguridad no estarán armados. Igualmente aseguró que en las próximas horas hablará sobre las afirmaciones de Hollman Morris y el comandante guerrillero.