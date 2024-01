“Hollman Morris es un personaje siniestro”: su exsecretaria rompe el silencio en 10AM

Luego de conocerse las denuncias de maltrato laboral por parte de Hollman Morris a trabajadoras del Sistema Nacional de Medios Públicos, desde el Gobierno Nacional le exigieron a la Procuraduría respuestas sobre el caso y sectores en el Congreso pidieron que se le retire de su cargo.

El particular se remonta al 2016 cuando Morris trabajó en el Concejo de Bogotá, donde también se habla sobre un presunto consumo de drogas y problemas relacionados con el alcohol. Sobre el caso habló en 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Carolina Valencia, víctima de maltrato laboral por parte del actual subgerente de RTVC.

“Es algo que te marca y sacarlo es muy doloroso. Se me cayó un ídolo, porque a Hollman lo seguía desde hace mucho tiempo cuando era periodista. Él como persona es un ser que trata mal a todo el mundo, es arrogante, clasista, al de estrato bajo lo usa para sus fines oscuros. Es un personaje siniestro, se me cayó un ídolo”, afirmó.

Así las cosas, mientras se desempeñó como secretaria en el Concejo de Bogotá, aseguró que enfrentó a Morris en repetidas ocasiones por su comportamiento, incluso reiteró que ella era la “cara visible en la oficina”.

“Yo tenía que ir a pagar las matrículas de sus hijos, era la vocera entre él y su exesposa. Ellos me decían que no me recibían más, que tenía que ir el papá de los niños. Por su parte, en esa oficina también viví acoso sexual por parte de otros trabajadores. Por otra parte, el problema de las drogas lo sabía, pero jamás lo vi. Lo relacionado con el alcohol sí, le gustaba mucho cenar y siempre habían tragos de por medio”, reiteró Carolina Valencia.

¿Por qué continúa teniendo el poder Hollman Morris?

Por otro lado, Valencia afirmó que es clara su cercanía con el presidente Gustavo Petro, el cual le ha dado mucha importante y eso podría conllevar a que hay un “desprecio muy profundo” por las mujeres y sus derechos.

“No sabemos si hay un secreto guardado entre Gustavo Petro y Hollman Morris, es un protegido de él”, aseguró.

Noticia en desarrollo...