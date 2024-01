En Dosquebradas el uso del chaleco reflectivo para motociclistas sigue siendo obligatorio

Pereira

Impartir orden, mejorar la movilidad y hacer cumplir las normas son los objetivos del secretario de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, Yeison Alfonso Palacio Bedoya, quien advirtió que los motociclistas y parrilleros que no usen el chaleco reflectivo serán multados, pues esta es una norma que aún está en vigencia y el hecho de que las autoridades anteriormente no la hicieran cumplir, no implica que haya dejado de regir.

La medida aplica desde las 6:00 p.m. hasta las 6 a.m., y el no cumplimiento de esta acarrea una multa de $577.000.

El funcionario dio a conocer otras acciones que desde la Administración Municipal están realizando para mejorar la movilidad del municipio, resaltó que es una de las principales denuncias de la comunidad y para ello están trabajando con unidades de Tránsito en varios puntos.

Por lo pronto, con campañas pedagógicas están buscando regular la movilidad de todos los autores viales en los puntos ya establecidos como de mayor congestión, teniendo presente además las horas pico y los espacios en donde no hay señalización visible.

También se están asegurando de que el espacio para peatones y personas con movilidad reducida esté disponible y no con vehículos parqueados en andenes y otros espacios no correspondientes.