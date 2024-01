Alberto Gamero sobre ser el DT más campeón de Millonarios: “Para eso estamos trabajando”

Alberto Gamero llegó a su tercer título con Millonarios tras coronarse campeón de la Superliga 2024 ante el Junior, lo cual le significó igualar a Luis Augusto García como el tercer entrenador más campeón en la historia del club. Solo lo superan Adolfo Pedernera, con cuatro, y Gabriel Ochoa Uribe, con cinco.

En diálogo con El VBar Caracol de Caracol Radio, el entrenador samario se refirió a la posibilidad de igualar o superar a ambos entrenadores y aseguró que es algo para lo cual se encuentra “trabajando”.

“Dios quiera, para eso estoy trabajando y para eso estamos trabajando. La verdad, no me fijo mucho en eso, siempre en el día a día, en el presente. A muchos colegas siempre les digo, yo quiero superarme a mí mismo. El objetivo mío es superarme yo mismo, quiero ser todos los días mejor, quiero aprender más, estoy aprendiendo y el hecho de que yo quiera aprender, me enfoco más en eso”, comentó al respecto.

Gamero añadió: “es un dicho que le tengo a los muchachos, la mejor manera de aprender, es sabiendo que uno no sabe, yo me meto en la cabeza que no sé, para investigar. Para mí sería muy bonito, pero uno en una institución tan grande, poco se soporta una mala campaña, entonces sería por campaña intentar hacerlo bien”.

Elogios a David Mackalister Silva

El entrenador de Millonarios no guardó elogios para hablar del capitán David Mackalister Silva, de quien dijo le molesta hasta salirse en los entrenamientos. “Ese viejo es muy terco, a veces lo quiero sacar de un entreno y no quiere, va al calentado en un partido y no quiere, es que es terco... No se quiere salir ni en los entrenos”.

“Ese jugador es diferente, indudablemente, es un jugador que une todo. Une en la amistad, une en el juego, une en el compromiso. Para mí, de los jugadores, últimamente que yo he dirigido en un equipo y que es un referente y ayuda mucho, es Macka. Llega temprano, se va tarde. Es un jugador que les habla mucho a los muchachos, es un jugador diferente”, finalizó al respecto.