Andrés Llinás: “Creo que tenemos un equipo para pelear la Copa Libertadores”

Bogotá

Andrés Llinás, uno de los principales referentes del actual plantel de Millonarios y defensa de la Selección Colombia, expresó su ilusión y la de todo el grupo por hacer una buena Copa Libertadores. De igual manera, el defensa bogotano aseguró que trabaja para estar en la próxima Copa América con Colombia.

Desde BIGG Rosales, gimnasio aliado del deportista y, en medio de una actividad en la que pudo compartir con algunos aficionados y miembros de la prensa a través de Socios.com y Under Armour, Llinás concedió una entrevista en exclusiva para Caracol Radio y el Diario As.

Compartir con los aficionados fuera de una cancha de fútbol

“Es muy especial compartir con ellos fuera de la burbuja que uno vive como jugador de fútbol, estar acá en algo mucho más cercano y conocer a la gente de una forma más intima, también agradecido con Under Armour y Bigg por permitirnos este espacio”.

Los entrenamientos fuera de la cancha

“Me di cuenta que me faltaba hacer algo más en la casa, en las tardes y creo que con Bigg encontré el perfecto aliado para estar mejor físicamente. Aprovecho las tardes para venir cuando los partidos no son tan seguidos y así estar mejor”.

Arracancar la temporada con un título

“Cuando uno gana el estado de ánimo cambia mucho y cuando uno gana un título es mucho mayor. Creo que en este momento estamos todos motivados. Tenemos los objetivos claros que es pelear por todos los títulos que juguemos. En la Liga vamos a pelear, en la Libertadores vamos pelear y cuando llegue la Copa, la idea también es ganarla. Creemos que tenemos un equipo para hacerlo”.

¿Qué sabor tuvo el título de la Superliga?

“Los tres títulos que he ganado han sido especiales, los tres han sido diferentes y así se viven, creo que este sabíamos de la necesidad de ganar, porque ya habíamos perdido una final y no queríamos pelear dos finales seguidas y mucho menos con nuestra gente que llenó el estadio, sabemos de la cantidad de abonos y de la confianza que nos tienen. Para nosotros era muy importante ganar el título. Por nuestras familias, por el equipo y por la hinchada”.

La convicción de darle vuelta en Bogotá

“Sabíamos que las finales son partidos peleados, que esto se define con pequeños detalles. Éramos conscientes que la final era para cualquiera de los dos, pero teníamos la convicción que teníamos todo lo necesario para remontarlo, hicimos un partido casi perfecto, Montero nos salvó en la que ellos tienen para irse por delante en la serie y por eso demostró que es un portero de equipo grande”.

¿Qué significa jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores?

“Es el torneo más especial para uno como jugador, jugar la Copa Libertadores es un premio para el equipo. Creo que tenemos un equipo para pelearla y estamos ansiosos de que salgan los grupos para mirar contra qué equipo nos va a tocar (...) Estar en fase de grupos es diferente porque uno ya juega los seis partidos y es diferente, es ya estar metido de lleno en la Libertadores y es un sueño jugarla con Millonarios, enfrentarnos a los mejores equipos de América y ojalá lo podamos hacer de la mejor manera”.

Alberto Gamero y su significado

“Alberto Gamero es un papá para mucho de nosotros, porque es una persona que le enseña mucho no solo en lo que es en la cancha sino también como comportarse fuera de ella. A él le tengo mucho agradecimiento por todo lo que me ha enseñado futbolísticamente como personalmente”.

El esfuerzo del club para sostener figuras

“Nosotros sabemos que somos fuertes es por eso, por el equipo que tenemos, porque ya hay una plantilla que se conoce, que entiende la idea y eso es valioso. Retener a esa clase de jugadores no debe ser para nada fácil, son jugadores que cualquier equipo quisiera tener y nosotros tenemos la fortuna que están en Millonarios”.

¿La mejor defensa del fútbol colombiano es la de Millonarios?

“Defensivamente Millonarios es una de las mejores defensas, cuando juego con Arias me entiendo muy bien, también con Vanegas o Moreno Paz, pero esto no solo es los centrales defensivamente, ustedes vieron a Leo Castro tirando una plancha en el área y es gracias al trabajo de todo el equipo que a uno lo hacen ver bien”.

La ausencia de Juan Pablo Vargas en las finales

“Él es consciente que quiere jugar otra final, el otro día decíamos que nos falta jugar un final de liga y ganarla juntos, es el deseo que tenemos. Para un jugador siempre será duro perderse el partido más importante del año o del semestre, jugar una final es especial, creo que tiene esa espinita, pero estoy seguro que con el nivel que tiene nos va a ayudar a llegar a más finales”.

¿Cómo ve a la cantera de Millonarios?

“Somos conscientes de la cantera que tiene Millonarios, entrenamos con ellos día a día, sabemos que el rendimiento a veces no es instantáneo porque es diferente venir de las divisiones menores a enfrentarse a 30 mil personas y a la presión que es Millonarios, las condiciones las tienen y se van mostrando. Creo que este semestre darán mucho de qué hablar”.

¿Se ve en la Copa América?

“Uno siempre se ve en la Copa América, siempre se visualiza en los mejores torneos del mundo, claramente es un sueño, pero para llegar allá tengo que trabajar día a día. No me puedo matar la cabeza pensando en el futuro sino en el presente que es lo que me va a llevar allá.

Estar con Mackalister en la Selección

“Estar en la Selección siempre es especial, mucho más si es con gente que le tengo tanto cariño. A Macka lo considero mi amigo y fue muy especial verlo cumplir ese sueño que tenía. No mucha gente se imaginaba que de pronto él iba a llegar y mucho más con la edad que tiene. Uno se da cuenta que el fútbol es el presente. Néstor Lorenzo ha sido una persona muy sensata que él llama a los que mejor ve y llama a Mackalister por la temporada que hizo y yo era el más feliz de estar ahí con él”.