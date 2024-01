Alberto Gamero sobre Edgar Guerra: “Tiene una posibilidad de salir del equipo”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, dialogó con El VBar Caracol de Caracol Radio, donde se refirió nuevamente a la situación de Edgar Guerra, quien, según comentó, podría salir del equipo en el presente mercado de pases.

El entrenador samario habló también de Álvaro Montero, quien recientemente fue buscado por Estudiantes de Argentina, equipo que, tras las negativas de Millonarios, ya tendría lista otra alternativa en dicha posición.

“Montero tiene una posibilidad, no sé si esa posibilidad de Montero todavía existe o no, porque tengo entendido que llevaron un arquero. Todos los jugadores hoy tienen posibilidades”, comentó sobre el guardameta guajiro.

De Guerra, agregó: “el caso de Guerra también tiene una posibilidad de salir, lo que estamos pensando nosotros es tratar de que el jugador esté con la cabeza tranquila, esté con la cabeza aquí si se va a quedar, en eso nosotros no nos vamos a desesperar. Si no se va al exterior, tendrá que quedarse aquí con nosotros, bienvenido sea; si sale la posibilidad al exterior, pues tendrá que irse. Así estamos con todos, no solamente con Montero o con Guerra, el mismo Llinás, que también había escuchado cosas. Estamos con eso, lo importante es que si se quedan aquí, se queden con el mismo entusiasmo, con la alegría de trabajar y se queden con el mismo compromiso de querer sacar eso adelante”.

El libro no está cerrado

El técnico dejó en claro que Millonarios aún no ha cerrado el mercado de pases. “El libro de pases no está cerrado. Nosotros tenemos casi que 29 jugadores solamente, son 35, pero tenemos unos jugadores que no tenemos inscritos, porque estamos viendo a quién inscribimos en la Sub-20 y a quién en la profesional. Tampoco quiero quitarle mucho cupo a la Sub-20. Estamos esperando para ver cómo vamos a decidir esos jugadores, el caso de Villarreal, el caso de Campaz, el mismo caso de Largacha y de Johan Hernández. Estamos mirando bien antes de que se cierre el libro de pases”.

Y aseguró que podría llegar un jugador fuera del club. “Si hay la posibilidad y si aparece uno que nos llene a nosotros, lo vamos a hacer. Todavía hay jugadores que todavía están afuera y todavía pueden venir. Estamos mirando, quemando esa posibilidad, tanto la misma junta directiva como el cuerpo técnico”.

Finalmente, insistió que si se da una contratación más, debe ser la de un extremo. “Yo sigo insistiendo, si viene un jugador acá, tiene que venir un extremo, en otras posiciones estamos bien. Tenemos casi que 10 jugadores lesionados y el equipo todavía muestra cosas importantes, hay buenas alternativas también. Si nosotros decidimos que venga un jugador, lógicamente será un extremo”.

Novedades para enfrentar a Alianza FC

Millonarios recibirá este miércoles a Alianza FC en El Campín, respecto a dicho partido, solo habra dos novedades en la nómina de convocados: “Entró Macka (Silva) a la concentración y me traje nuevamente a (Santiago) Giordana. Hoy hizo un trabajo con nosotros, vamos a esperar en el resto del día y el día de mañana si de pronto ese dolor no le vuelve a salir, no había trabajado junto con el grupo, hoy fue un trabajo de una parte táctica que hice y con ellos se hizo un poquito más de énfasis”.