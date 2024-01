Médico del Deportivo Pereira aclaró por qué el club descartó el fichaje de Wuilker Faríñez

Wuilker Faríñez parecía tener su regreso al fútbol colombiano casi listo. Sin embargo, el venezolano, de momento, no podrá estar en el país, luego de que Atlético Nacional descartara su fichaje y posteriormente lo hiciera el Deportivo Pereira, club que se interesó en contar con sus servicios.

El club risaraldense tenía términos acordados con el portero de 25 años y solo restaba superar los exámenes médicos para que estampara su firma y luciera los colores de la institución. No obstante, esto no se producirá y el médico Camilo Lopera aclaró la situación.

A la rueda de prensa previa al compromiso ante Deportivo Pasto, el entrenador, Leonel Álvarez, llevó al especialista para que hablara del tema, quien dijo: “Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara, pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”, señaló Lopera.

🎙️Rueda de prensa oficial | #MásAlláDelEscudo



“Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”.



Médico Camilo Lopera. — Deportivo Pereira (@DeporPereiraFC) January 30, 2024

Pereira concuerda con Nacional

El conjunto antioqueño también pretendió al ex Millonarios como reemplazo de Kevin Mier. Se realizó los exámenes médicos y, por más que los superó, el club finalmente decidió no contar con sus servicios, aludiendo a que no había tiempo suficiente para que adquiriera ritmo de competencia.

“Debido a los compromisos deportivos cercanos del club y aunque el jugador se encuentra recuperado, se considera que no habría tiempo suficiente para que adquiriese el ritmo competitivo necesario, razón por la cual Atlético Nacional declina la posibilidad de realizar la contratación”, manifestaron al respecto.

Es de mencionar que Faríñez sufrió rotura de ligamentos de una de sus rodillas a mediados de 2022. Desde entonces, no ha disputado ningún partido, siendo el amistoso entre Malta y Venezuela, el último afrontado. Por su parte, con el Lens de Francia, club con el que rescindió contrato, no ataja desde el 21 de mayo del 2022.