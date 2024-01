Polémica en Deportivo Pereira: Leonel Álvarez no está a gusto con algunos fichajes

Deportivo Pereira inició la Liga con empate 2-2 ante Deportivo Cali, con goles marcados por Faber Gil y Yeison Suárez. La afición está ilusionada por lo que pueda hacer el equipo bajo el mando de un técnico de pergaminos como Leonel Álvarez, aunque el propio entrenador antioqueño no parece estar conforme con el plantel que se le ha armado para competir en el 2024.

Cuando muchos reconocieron las buenas contrataciones que hizo el cuadro risaraldense, el asistente, Rubén Darío Bedoya, bajó los humos y prendió la polémica, pues reconoció que el cuerpo técnico, en cabeza de Álvarez, no quedó conforme con algunos jugadores que llegaron. Si bien resaltó que se trató de temas dirigenciales y que no llegaron futbolistas que pidieron, manifestó en rueda de prensa que trabajarán con la nómina que ya se armó para poder ser campeones.

“Conformes no lo estamos. Hemos tratado de pedir otra clase de jugadores y no se ha dado para ser sincero. Han llegado ciertos jugadores que es indiscutible que tienen capacidad y que han competido a nivel nacional y otros equipos. Uno en ellos ve un poco de que pueden ofrecer algo, pero hay otra clase de jugadores que hemos solicitado y que no han podido ser contratados”, dijo en principio Bedoya.

“Falta un poquito más para tener un equipo al gusto del técnico. Son situaciones más administrativas y temas más puntuales en cuestión de cifras, pero con la gente que ha llegado vamos a tratar de hacer un buen trabajo. Hay un material importante, que hay que respetar, tiene capacidad y que han demostrado en otros equipos que han rendido, esperamos que acá lo hagan. Esperamos que con nuestro trabajo se potencie un poco más y que nosotros como gente de fútbol, que le gusta ganar, tenemos un compromiso con la institución y la afición del Pereira de hacer una buena labor y que Pereira siga siendo ese equipo con ese plus de campeón”, agregó al respecto.

¿Cuáles han sido los fichajes del Deportivo Pereira?

A la fecha van 10 jugadores que se han incorporado al plantel para el nuevo campeonato y entre ellos destacan nombres como los de Carlos Darwin Quintero o el volante Juan David Ríos, ambos que regresaron a la institución como jugadores de renombre y llamados a liderar el proyecto.

A ellos se suman futbolistas como Faber Gil, de buena actuación en Atlético Huila; Santiago Gómez, goleador del Torneo de Ascenso; los defensores José David Moya y Jean Pestaña, entre otros, como Nicolás Giraldo (lateral izquierdo), Eber Moreno (volante), Santiago Aguilar (defensa) y Jorge Bermúdez (volante).

A ellos se le suma la eventual llegada del arquero Wuilker Faríñez, quien estuvo cerca de llegar a Atlético Nacional, pero lo descartaron por la falta de ritmo. Se dice que el entrenador Leonel Álvarez pidió otro tipo de portero.

Por ahora, Deportivo Pereira deberá medirse ante Independiente Medellín en la siguiente fecha de la Liga colombiana en el Atanasio Girardot. Luego recibirá a Deportivo Pasto y posteriormente visitará a Boyacá Chicó.