Daniel Rivera: “Me gustaría llegar a un grande de Colombia”

Fortaleza comenzó con pie derecho su participación en la primera división de la Liga colombiana luego de varios años en el Torneo de Ascenso. El conjunto dirigido por Sebastián Oliveros ganó en sus dos primeras presentaciones, ante Deportes Tolima en condición de visita y luego frente a Patriotas en el Metropolitano de Techo.

Uno de los hombres clave en el ascenso del conjunto bogotano y en el inicio del semestre, es el capitán Daniel Rivera. El jugador de 24 años, en su corta carrera, ha demostrado liderazgo y capacidad para, desde el camerino, tener una voz de mando. En diálogo con El Alargue de Caracol, el defensa central habló de las claves del buen inicio y de sus sueños.

“Es un sueño cumplido, que se viene trazando desde hace muchos años, el poder jugar en primera división es sueño cumplido y espero mantener ese sueño lo que más se pueda”, manifestó sobre el hecho de poder disputar sus primeros partidos en la máxima categoría.

Sobre el gol que convirtió ante Patriotas, tras el cobro de una pelota quieta, dijo: “Es una de nuestras fortalezas, la trabajamos a diario, sentimos y creemos que un partido difícil se puede solucionar con una pelota quieta y siempre vamos a querer reforzar el trabajo en eso”.

“Me siento honrado, porque el grupo y el cuerpo técnico me dieron todo para ser un capitán. Siempre me ha gustado tomar las riendas del asunto, ponerme retos y es una bendición contar con ese toque de liderazgo, esa voz para que me puedan escuchar. Es una bendición poder aprender de ellos, soy un jugador joven que ha podido adquirir una experiencia bastante grande”, añadió sobre su liderazgo dentro y fuera del campo.

Asimismo, habló de los aspectos a cuidar para poder mantener la categoría: “Siento que, en los años anteriores, tuve la oportunidad de estar en divisiones menores cuando se ascendió, no había un objetivo claro, se manejaba el camino de todos, que era ascender, pero siempre era la presión de estar en el descenso. No pensamos en eso, ahora pensamos en ir partido a partido e ir al frente”.

Finalmente, comentó que uno de sus sueños es llegar a un equipo grande del país. “La verdad me gustaría poder llegar a un grande de Colombia. No me gusta decir cuál, sino que sea Dios el que me pone allí, si es Santa Fe, Millonarios, Nacional, América, Junior, que sea Dios el que disponga de esa manera y luego dar el salto al exterior si Dios lo permite”.