Lucas González quiere dirigir a la Selección Colombia: “Es el sueño de mi vida”

Lucas González puso una pausa a su carrera como entrenador, luego de la inesperada salida del América de Cali. El entrenador bogotano fue cesado del cargo por decisión de la presidenta Marcela Gómez y desde entonces ha estado descansando junto a su familia. Si bien se le ha vinculado con equipos del torneo local e incluso categorías menores de la Selección Colombia, hasta el momento se encuentra libre de cualquier negociación.

En diálogo con El Vbar Caracol, González que luego de un año de ensueño, como lo fue el 2023 de la mano de Águilas Doradas y América, ha decidido darse una pausa para elegir bien su próximo destino. Claro está que tiene el anhelo de volver a dirigir sobre la línea, pero declaró que está en la búsqueda de un proyecto deportivo que se articule a lo que busca.

“Soy consciente de que la vida del entrenador depende de su último proceso y por eso debemos elegir bien cuál sea el siguiente reto. Apenas tengo 42 años y uno solo en primera división. Tengo muchas ganas de seguir, pero no quiero apresurarme, estoy tranquilo y cuando salga algún proyecto en el que podamos tener influencia, seguramente lo vamos a coger”, sentenció.

Basado a lo anterior, le preguntaron por el supuesto interés de Atlético Nacional por sus servicios, equipo en el que trabajó hace unos años en las divisiones menores. El estratega de 42 años sentenció que no se ha comunicado “con nadie” del club e incluso que no tiene relación alguna con la dirigencia actual. De lo que sí habló fue de una oferta que tuvo desde el exterior, pero llegó justo cuando estaba por disputar los cuadrangulares finales de la Liga con América, razón por la que no prosperó.

Y complementó: “Seguir mi carrera como profesional es algo que aspiro a poder materializarlo en títulos. Afortunadamente hemos hecho algo, desde el punto de vista del rendimiento y la idea de juego, que a algunos clubes internacionales les ha atraído. En este momento la vida nos pone en una situación en que si aparece una oferta, la escucharemos”.

Como era de esperarse, surgió el tema de la Selección, más aún teniendo en cuenta el decepcionante balance del equipo sub-23 en el Torneo Preolímpico que actualmente se desarrolla en Venezuela. El rendimiento de la Tricolor ha sido tan bajo que en apenas dos fechas quedó eliminada y por ello el cargo de Héctor Cárdenas está en veremos.

Sobre los rumores sobre si su nombre está en carpeta de posibles sustitutos, manifestó lo siguiente: “Hasta ahora me desayuno sobre eso, no lo había escuchado… Lógicamente, me gustaría dirigir selecciones nacionales, es el sueño de mi vida. Ojalá algún día dirigir a la Selección Absoluta, pero estamos hablando de un sueño. En este momento creo que está lejos de que pase”.

“La Selección es algo a lo que difícilmente le puedes decir que no, más allá de que sea la Absoluta, que es el sueño de todos los entrenadores”, concluyó. Vale recordar que Lucas ya tiene experiencia manejando grupos de jugadores jóvenes, lo hizo en Atlético Nacional, cuando “dirigía el departamento de metodología y las divisiones menores”, y los resultados fueron sumamente positivos.