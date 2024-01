César Farías aclara los rumores: “No tengo ningún problema con el joven Lucas González”

El ciclo César Farías en América de Cali tuvo un inicio idílico. El conjunto escarlata ganó, gustó y goleó en el clásico ante Atlético Nacional, por la segunda jornada de la liga colombiana. Abultado marcador que llena de ilusión a los hinchas escarlatas de cara a una temporada en la que no solo se disputarán los torneos locales, sino también la Copa Sudamericana.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Farías valoró la soberbia victoria en su debut como entrenador del equipo vallecaucano y de paso le respondió a todos aquellos que critican su trabajo, a pesar de haber demostrado resultados tanto a nivel selecciones nacionales como clubes, incluyendo su reciente paso por Águilas Doradas.

“Nuestro partido no fue perfecto, pero sí hay una realidad. Nosotros tuvimos 14 situaciones de gol. Hemos podido haber marcado antes, hemos podido tener una mejor efectividad y después controlar mejor el partido, pero también había el debut de algunos jugadores, se hizo por primera vez una alineación, había un nuevo ambiente... cuando uno no está en sus mejores condiciones y puede ganar bien, es importante”, señaló.

El etratega venezolano aprovechó el espacio para referirise a entrenadores jóvenes como Jhon Bodmer (Nacional) y Lucas González, quienes han tenido la posibilidad de agarrar equipos grandes, cuando recién empiezan sus carreras en los banquillos técnicos. Asimismo pidió evitar comparaciones innnecesarias y se basó en sus logros deportivos para exigir rspeto por su trabajo.

Goleada en su debut

Balance del partido

“Nuestro partido no fue perfecto, pero sí hay una realidad. Nosotros tuvimos 14 situaciones de gol. Hemos podido haber marcado antes, hemos podido tener una mejor efectividad y después controlar mejor el partido, pero también había el debut de algunos jugadores, se hizo por primera vez una alineación, había un nuevo ambiente. Se pasaba por un periodo transitorio, que ya venía de una mano transitoria también, porque a Alex (Escobar) le tocó dirigir el partido pasado con una situación no muy cómoda. Había un equipo falta de confianza, que en las últimas ocho fechas nada más había ganado un partido y eso para un equipo grande como América genera una tensión importante. Creo que el resultado ayudará a mejorar todo lo otro”.

Perfecto manejo de la presión

“Todo el que llegue, debe tener ese conocimiento de que en América toca ganar. Es el conocimiento de lo que son las instituciones grandes por tener una historia y un pueblo detrás. Lo más importante de esta institución es el manejo de la presión, porque siempre va a existir, entonces es cómo la manejas. Nosotros sabíamos que le teníamos que sacar presión a los jugadores para que pudieran desarrollar su juego. Hay jugadores de jerarquía, hay jugadores con muchísima experiencia, hay jugadores a los que les duele el club, hay una nómina numerosa, hay un buen lugar de trabajo. Lo que más resalto es que a pesar de todo ese empuje de la gente y lo que significa ese carnaval al llegar al estadio, lo pudieron manejar los jugadores, hubo tranquilidad y ellos se soltaron a jugar”.

Importancia del recambio en el banquillo

“Nosotros estamos conscientes de las mejoras que debemos hacer, pero hay algo muy claro. Levantamos un poco las cargas en los tres días, teníamos una semana larga por delante, después ya prácticamente dentro de un mes tendremos otra semana larga. Los jugadores, a pesar de tener algo de cansancio, con el espíritu y la tranquilidad de jugar, salieron y dieron todo lo que tenían que dar; nosotros acertamos en los cambios y nos dieron un poco más, también. En el momento en que se cansaron los referentes, Valencia nos dio una asistencia y un gol, Rivera nos dio una asistencia, Holgado nos dio un gol, Mina nos ayudó a controlar la banda y ya Zapata nos ayudó a meter el partido en un congelador”.

Variantes ofensivas

“Nosotros no solamente jugamos en largo. Lo hicimos cuando Nacional nos dio la facilidad o cuando nos obligó a eso, pero también jugamos la pelota. La intención siempre fue buscar el arco contrario, a los 30 segundos tuvimos una situación de gol y los primeros dos minutos ya teníamos tres posibilidades. Ahora, que estamos todavía lejos de poder jugar mejor, sí, porque está arrancando el torneo, todos los equipos están en la misma circunstancia. Los torneos se ponen buenos a partir de la fecha 10-12. Se empiezan a ver las necesidades de quien clasifica, quién no, y empiezan a tener ritmo de fútbol. Esta es una institución que, desde el día uno, todo el mundo te hace sentir que tienes que ganar. Nosotros lo que ayudamos fue en que entendieran de que tenían con qué, había que recuperar esa memoria ganadora y que se soltarán a jugar. Y bueno, lo conseguimos”.

Victoria para levantar el ánimo

“Eso es de rescatar porque cuando uno no está en sus mejores condiciones y puede ganar bien, es importante. Hay días que no te salen bien las cosas y ganar es importante. Nosotros tuvimos distintos pasajes en el partido, pasajes rayando lo brillante y pasajes en los que el rival nos supero en algunas acciones. No siempre vas a ser dominante, no siempre vas a poder superar al rival, pero que lo puedas controlar es sumamente importante”.

Exige respeto por su trabajo

Respuesta a Bodmer y opinión de los entrenadores jóvenes

“Los jóvenes entrenadores tienen que tener respeto por los demás. Algunos tuvimos que dirigir muchos años antes de tener un equipo grande, otros tienen la suerte de hacerlo al inicio de sus carreras. Hay que tener respeto por la gente, no importa el estilo, no importa la forma. Escucho hablar de Millonarios y nosotros en Águilas hicimos más puntos que ellos, que América, que DIM. He visto que empiezan a criticar al que se mete atrás, cada quien hace lo que puede, tu deber es resolverlo. No puedes ser hombre de una sola teoría, hay que respetar al oponente, quitarle el mérito al otro no es lo más correcto”.

No tiene problemas con Lucas González

“Yo no tengo ningún problema con el joven Lucas, además me parece tiene mucho potencial. Me tocó una cosa, que no imaginé nunca, que era recibir dos equipos de la mano de él. El semestre pasado conviví con que prácticamente Lucas era el que dirigía Águilas y yo jamás salía a decir nada de él, porque no tengo nada en contra suya. Todo lo contrario, creo que cuando uno está comenzando la carrera, los golpes enseñan. Así vas madurando y seguramente todas esas cosas buenas que tiene las va a poder ir potenciando con los años. Ni me quiero comparar con Lucas, ni con ningún entrenador, porque al final yo tengo la suficiente personalidad para ser yo mismo. No le quito el mérito a nadie, ni el trabajo”.

Que los resultados defiendan su proceso, no las palabras

“Cuando escucho comentarios de que yo no tenía capacidad de estar acá (en el FPC), porque los vengo escuchando desde que estaba en Águilas, pero resulta que cuando veo los números supero el 70%, no sé cuántos entrenadores dirigen eso en el fútbol colombiano. Ojalá lo podamos seguir manteniendo, eso es parte del reto. Que yo no tenga que salir a hablar tanto, sino que el equipo hable como habló el domingo en la cancha y como habló el club anterior al que estaba. Soy consciente de lo muy bueno, de lo bueno, de lo regular, de lo no tan bueno en mi proceso. No me traten de tonto, ni de incapaz porque no lo soy. Yo vengo demostrando en este país desde que venía con selecciones, con clubes, de que me he capacitado para dirigir. No es fácil conseguir una persona de 50 años con esa cantidad de años dirigiendo. Por supuesto que me habré equivocado muchísimas veces, pero de ahí a ser un desconocedor o ser un entrenador incapaz o ser menos que otro, no. Ni me creo más, ni me creo menos que nadie. Tengo una experiencia importante y unos números que me avalan para dirigir aquí”.

Resistencia de la opinión pública

“Entiendo que a lo mejor no soy muy simpático, ni soy de los países campeones del mundo en fútbol y que soy de un país que antes no era tradicionalmente futbolístico. Uno tiene que soportar estas cosas y está bien, porque eso también me ha hecho crecer. Yo respeto y a veces uno quisiera un poquito más de respeto también. Imagínate donde yo no hubiese tenido los números que he tenido, qué cosas dirían de mí. Cuando llegué, un poco más y me trataban de mercenario, de un ogro que llegó acá. Entiendo que a uno le han cobrado, un poco, la situación que vive mi país y uno la ha ido llevando correctamente. La vida a mí me ha enseñado eso, porque uno de niño vio cosas al revés, porque le pasó a Colombia, y después se volteó. Uno sabe que del país de uno ha salido gente buena y capaz, pero también ha salido gente a hacer desmanes. Las noticias negativas son más importantes para mucha gente, que las positivas. Esa parte mala, lamentablemente, termina condicionando un efecto de que uno no es un hombre placentero para muchos”.