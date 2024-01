Fuad Char dio claridad sobre el posible regreso de Teo Gutiérrez al Junior: ¿es posible?

Teo Gutiérrez bromeó con jugar en Boca Juniors. Foto: SERGIO MORAES/AFP via Getty Images( Thot )

La hinchada del Junior de Barranquilla está sumamente ilusionada con el regreso de Teófilo Gutiérrez al Junior de Barranquilla. Si bien de momento no hay ninguna oferta sobre la mesa por el fichaje del experimentado atacante, el mismo Teo ha hecho varios guiños al equipo de sus amores a través de redes sociales.

Recientemente, el jugador subió unas publicaciones Instagram mostrando los éxitos conseguidos en el equipo e incluso recientemente estuvo viendo el duelo ante Boyacá Chico, compromiso que terminó con un empate rojiblanco gracias al agónico tanto del ‘Titi’ Rodríguez.

De manera oficial, el único que se había reportado hasta ahora había sido el entrenador Arturo Reyes, quien afirmó en rueda de prensa que las contrataciones “se toman en consenso con los directivos” y por tal razón se tratará la situación próximamente. “Yo hasta ahora no tengo conocimiento de algún tema sobre Teófilo”, concluyó.

Fuad Char dio claridad

En medio de toda esta incertidumbre, Fuad Char, máximo accionista de la institución barranquillera, dio claridad sobre el asunto. Por un lado, el directivo reconoció que sabe del interés de Teo en regresar; ahora bien, reconoció que se trata de una operación difícil de realizar por la edad del jugador y la mano que pueda llegar a darle al equipo. Lo anterior sin contar con que el mismo club no se había planteado la posibilidad de contratarlo.

“Es una situación que a nosotros se nos sale de las manos. Es una propuesta que viene de él hacia el equipo. Hemos armado un equipo, tenemos como cuatro número ‘10′. Es un tema muy delicado cómo pudiera llegar Teo con la anuencia del cuerpo técnico, de la directiva. Estoy en eso. No lo tengo claro porque lo de Teo se volvió noticia hoy (lunes). No hemos conversado con él si se pudiesen dar las condiciones económicas, el contrato, el tiempo, todas estas cosas. No hemos avanzado en esos temas”, sentenció.

Así como mencionó Reyes anteriormente, Char sentenció que la situación debe ponerse sobre la mesa con el entrenador y el resto de la junta directiva.

“Es un tema futbolístico también. Tengo que consultar con el técnico, tengo una cita con él para saber cómo lo ve. Hay una junta directiva planeada. Necesitamos ese tiempo para tomar una decisión. Él quiere venir, es la información que recibo, pero no hemos hablado con él”, concluyó.