Alcalde de Moniquirá decreta la alerta roja por el Fenómeno de El Niño

Tunja

Varios sectores de Moniquirá se han visto afectados con desabastecimiento de agua, incendios forestales y las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, situación que ha llevado al alcalde Fredy Iovanny Pardo Pinzón a decretar la alerta roja, esto con el objetivo de poder mitigar esta problemática que está perjudicando a la comunidad.

De acuerdo con el mandatario moniquireño, esta medida se adopta por las afectaciones que ha dejado la fuerte condición climática que se ha presentado en este mes de enero, los cuales que ha bajado los niveles de agua en el municipio.

“Nosotros ya decretamos la alerta roja, estado de emergencia, calamidad pública y esto nos preocupa bastante a nosotros, a las autoridades y, obviamente, a toda la comunidad. Durante esta semana vamos a estar trabajando en seguir abasteciendo de agua potable a aquellos sectores en los que no está llegando y tenemos un convenio con Bomberos de Cómbita para poder abastecer los tanques de la Cárcel Municipal en la que había una situación compleja y que ya ameritaba hacerlo, puesto que no llegaba el agua allí a la institución carcelaria; de igual manera en las diferentes instituciones educativas que ya empezaron con sus jornadas escolares y que no tienen agua, lo cual se está generando una problemática y obviamente también en algunos sectores del casco urbano. Nosotros debemos tener más o menos 47 litros por segundo de agua para estar óptimos y en este momento vamos en 30 litros por segundo”, afirmó Pardo Pinzón.

El alcalde señaló además que las personas que hagan uso irracional del agua o quemas serán sancionadas con fuertes multas.

“Dentro del decreto que nosotros hemos generado hay multas para el mal uso o uso inadecuado del agua, también para aquellas personas que hacen quemas, ya que el tema de los incendios también está bastante complejo y obviamente el que lava vehículos en vía pública, los que no manejen el agua de manera racional, obviamente hay sanciones, y las autoridades están muy atentas; pero también este es un tema de responsabilidad, por eso hacemos un llamado a la comunidad a través de ustedes, de los medios de comunicación, porque esta es una situación bastante compleja y que esperemos que no sea tan larga en el tiempo, pero digamos que las condiciones que nos han manifestado las diferentes autoridades, sobre todo, Gestión de Riesgo nos hablan de que el Fenómeno de El Niño puede llegar a marzo o abril”, añadió el mandatario moniquireño.

A causa de las afectaciones del Fenómento de El Niño, el alcalde de Moniquirá (Boyacá), Fredy Iovanny Pardo ha suscrito un convenio con Bomberos de Cómbita para abastecer de agua al centro penitenciario y otras entidades e instituciones educativas del municipio / Foto. Suministrada

Las entidades de salud, el centro carcelario, las Instituciones Educativas y varios sectores rurales y urbanos de Moniquirá son abastecidos con agua cada dos días, pero de acuerdo al alcalde Fredy Iovanny Pardo, si las altas temperaturas continúan en los próximos días, la situación en el suministro del agua potable se va a complicar.