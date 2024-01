Se cumplió primer consejo en Cali enfocado en la seguridad de la mujer

Cali

Con participación de sectores sociales y autoridades territoriales se llevó a cabo en la gobernación del Valle, el primer consejo de seguridad enfocado en los factores de riesgo de las mujeres, especialmente en su entorno familiar.

Se revisaron las rutas de atención, los mecanismos de denuncia y alerta que puede tener una mujer que se encuentra en peligro de sufrir algún tipo de violencia basada en género.

La gobernadora de Valle Dilian Francisca Toro, mencionó que se hizo el consejo de seguridad de manera extraordinaria debido a que en el departamento suman tres feminicidios, uno en Cali, otro en La Unión y otro de una menor en Buenaventura.

En el recinto se tomaron varias decisiones y compromisos, reveló la mandataria “la primera es que ya hay un esclarecimiento de los tres feminicidios, ya se sabe quiénes los culpables, hay un adelanto en las investigaciones; segundo, vamos a fortalecer la ruta de atención, no solamente en Cali, sino en cada uno de los municipios del departamento del Valle del Cauca y ese trabajo lo vamos a hacer con los alcaldes y con los comisarios de familia; tercero unificar criterios y cifras que son muy importantes tanto de la policía, como de la Fiscalía, como para el Observatorio de género y así saber realmente cuáles son y poderle dar seguimiento a esas mujeres que tienen un riesgo elevado de re victimizarse y llegar al feminicidio”.

Uno de los mecanismos anunciados es diseñar un botón de pánico para que las mujeres en alto riesgo puedan llamar inmediatamente y se active la atención de la policía, por ejemplo. Igualmente se espera adelantar una gran campaña en medios de comunicación en marzo, mes de la mujer.

Otros que están muy atentos a las denuncias son los Consultorios Rosa que se encuentran en 10 hospitales del departamento y son encargados de adelantar la ruta de atención.

Entre tanto, en la zona rural el papel de atención se espera brindar con las Juntas de Acción Comunal, ya que por las condiciones de ubicación, son una población vulnerable y de difícil denuncia.

Por su parte, Andrés Felipe Stapper secretario de Gobierno y alcalde (E) de Cali, explicó que se estarán articulando fuerzas con la policía, Fiscalía y Ejercito para prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer, igualmente se fortalecerán los mecanismos de atención como las comisarías de familia y casas de justicia para que haya mayor responsabilidad y capacidad de respuesta.

Entre tanto, Emilse Rodríguez Meneses de la Ruta Pacífica de las mujeres y la Unión de Ciudadanas de Colombia, dijo que en el consejo de seguridad, llamó la atención especialmente por las mujeres que viven en la zona rural que no tienen mecanismos para denunciar.

“Yo por lo menos hice mucho énfasis en lo desprotegidas que están las mujeres rurales, no tienen un botón de pánico, no tienen una aplicación para poderla activar, no tienen como llamar a la policía, están muy expuestas en lo rural”, frente a esto se propuso que haya más participación de las Juntas Administradoras Locales, resaltó Emilse.

La Fiscalía también presentó un balance de lo que ha sido el trabajo frente a la violencia de género en Cali en el presente año, Sandra González directora de la seccional, mencionó que se han presentado cinco muertes violentas de mujeres en lo corrido del año en Cali, una en Jamundí, entre ellas un feminicidio.

“En lo que tiene que ver con violencia familiar, tenemos 275 hechos denunciados, aquí hay un crecimiento de 6.5%; hay una reducción importante frente a las violencias sexuales tenemos, 33% menos de casos de violencia sexual, 29 de ellos han ocurrido Cali, dos en Palmira”, puntualizó González.

Indicó la directora que los casos que más se presentan de casos de violencia sexual son aquellos con menor de 14 años y acceso carnal violento, siendo las víctimas un 92% mujeres, niñas y adolescentes, “la población más afectada en cuanto a grupo etario es entre 0 y 13 años con 44% de esas víctimas”, cifra en lo corrido del año.

La Fiscalía también tiene como tarea fortalecer las rutas para que haya atención adecuada, una judicialización efectiva, además de protección inmediata para las víctimas donde se incluye la población ELGTBI.