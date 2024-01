Aumentan casos de violencia de género en el Valle del Cauca

Cali

Este 29 de enero se realiza en Cali el primer concejo de seguridad enfocado en la mujer por parte de la gobernación del Valle del Cauca debido a, los crecientes casos de violencia y feminicidios que se han presentado en el inicio del 2024.

Se espera analizar los casos más recientes, causas, factores de riesgo y el funcionamiento de las rutas de atención que buscan salvaguardar la vida y la integridad emocional y física de las mujeres vallecaucanas.

Según informó la Secretaría de Equidad y Género en el 2023 se registraron 18 casos de feminicidio, 11 de ellos en Cali, 1 en Buenaventura, Bugalagrande, Alcalá, Guacarí, Yumbo, Tuluá y Caicedonia.

Los casos del 2024

En el 2024 se han presentado varios homicidios contra mujeres, uno de ellos ya fue tipificado como feminicidio por las autoridades judiciales, los demás, a pesar de tener las características, están siendo estudiados.

Este caso, se refiere al de Luz Enith Céspedes, cuyo cuerpo apareció con señales de abuso en Dagua y había sido reportada como desaparecida desde diciembre del 2023.

En cuanto a posibles feminicidios en el primer mes del año se encuentra el de una mujer asesinada con un machete en el municipio de La Unión por parte de su expareja; y el de una menor de 13 años que fue atacada con un chuchillo por la expareja de su madre en el distrito de Buenaventura.

Las cifras por agresiones también son alarmantes, en el 2024 se han presentado 116 casos por mujeres que han sido víctimas de violencia de género de diferentes maneras. Según registros de la Secretaría de Equidad hasta la fecha, hay una reducción del 11% con 9 casos menos, comparado con el mismo periodo del 2023.

Testimonios

En Yumbo una joven fue herida con machete por un hombre que, al parecer, con frecuencia ataca a mujeres indefensas, pero esta vez las cámaras de seguridad del establecimiento comercial donde ocurrió la agresión permitió la identificación y la captura.

Ella recordó que solo lo había visto una vez y la había intimidado con la mirada “las miradas me intimidaban demasiado, pasó solo una vez, él ingresó al local, me golpeó con la cacha del machete en la cabeza, lo que me generó mareos”, cuenta que luego el hombre la golpeó en la espalda, en el abdomen y sufrió heridas, principalmente en sus brazos, tratando de defenderse, al fin logró escapar y refugiarse en otro lugar.

Las reacciones

Por casos de feminicidio y agresión a la mujer presentados en los últimos días, Lina Buchely directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la universidad Icesi, llama la atención del Estado, la sociedad civil y los movimientos sociales de mujeres para lanzar voces de alarma.

“Los intentos de feminicidio y los feminicidios consumados esta semana en el Valle del Cauca nos recuerdan que el feminicidio es el último eslabón de un fenómeno estructural que es la violencia de género. Tenemos diferencias, desigualdades, brechas económicas, brechas en la participación política, brechas en el disfrute de derechos y en los accesos a la justicia, y toda esta estructura sistemática consistente les transmite a los hombres, a nuestras parejas y a nuestros hijos el falso mensaje de que la vida de las mujeres está a su disposición y les pertenece. Tenemos que hacer acciones paralelas de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y el movimiento social de mujeres para lanzar voces de alarma en contra de esto”.

En cuanto a un nuevo caso de agresión que se presentó el fin de semana en Cali en el barrio La Merced, donde un hombre golpea a su esposa fuera de su casa y los vecinos lo graban e intervienen, se conoció que la víctima, a pesar que su esposo fue llevado a la inspección de policía, no hizo ninguna denuncia.

Natalia Escobar, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, dice que es común que las víctimas no quieran denunciar a su agresor porque dependen de ellos en muchos sentidos y que en promedio una mujer se tarda 7 ciclos de violencia severa antes de denunciar, por ello hace el llamado a la comunidad para que “no re victimicen a esta mujer que está sufriendo de violencias basadas en género que lo más probable es que no sea la primera vez que le sucede y que debe estar muy asustada”.

Sugiere que, al contrario, lo que se debe hacer es abrirle las posibilidades para que, en el momento en el que ya quiera salir de esa relación, lo haga.

Finalmente, el llamado que hacen desde el Observatorio es a los legisladores para que piensen en políticas que sean capaces de abordar estos tipos de violencia donde la mujer no denuncia, pero si es reconocida la agresión por parte de vecinos o familiares, para que haya protección hacia ellas, aún cuando tengan dificultades para salir de una relación violenta.

El consejo de seguridad exclusivo para la mujer

Yurani Ordoñez Rengifo Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento, explicó que una de las prioridades del consejo de seguridad es fortalecer la ruta de atención a las mujeres ante posibles riesgos de agresión, “en el marco de esa directriz, hoy 29 de enero se instalará el primer consejo de seguridad de mujeres, donde se evaluarán los factores de riesgo que enfrenta este grupo poblacional y en el cual participará la Gobernación del Valle, la Policía, la Comisaría de Familia, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Convivencia y demás actores de la Ruta de Atención”.