Alberto Gamero confía en la remontada: “Cuando el estadio está lleno, el equipo se infla”

Millonarios y Junior de Barranquilla definirán este miércoles 24 de enero al campeón de la Superliga 2024, serie que se encuentra en favor del cuadro rojiblanco por la mínima diferencia (Carlos Bacca marcó el gol de la ventaja en el duelo de ida).

En la conferencia de prensa previa al partido hablaron Alberto Gamero y David Mackalister Silva sobre cómo intentarán darle vuelta al resultado y la ventaja que esperan sacar jugando en El Campín. Vale recordar que el compromiso está programado para las 8 de la noche y usted podrá seguirlo a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Gamero confía en sus dirigidos

Doble ‘9′ o misma estructura

“Nosotros estas estructura la habíamos manejado en muchas sesiones de entrenamiento, el año pasado también lo hicimos con Uribe y Leonardo, pero todo esto va de acuerdo a que tan seguro está el equipo, las herramientas se las brindamos. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo que tiene muy buenos jugadores y debemos tener toda la paciencia del caso para salir a buscar el título. Las herramientas están podemos utilizar cualquiera de las dos. Mañana miraremos el video y miraremos cómo vamos a jugar”.

¿Cómo cambia Millonarios con Mackalister Silva con esta estructura?

“El partido con Medellín necesitábamos más control, nosotros intentamos jugar con pase largo, hay posibilidades, Mackalister ya está bien y tenemos alternativas en donde ponerlo a él. Esta mañana hicimos algunos movimientos, jugando por fuera o por dentro. Él es un jugador importante para nosotros y seguramente jugará mañana”.

Salir a presionar o partido parecido al del Metro

“Estamos de local, Junior hizo un buen partido en Barranquilla, perdimos mucho el balón y ellos aprovecharon, ahora debemos tener más el balón y buscar el arco más que ellos, ningún partido es igual al otro, pero Millonarios siempre que juega de visitante juega lo mismo. La idea es adelantar líneas y tener a Junior en zona de ellos, controlar los puntos fuertes, sabemos que son los costados. Cantillo y Chará por dentro también son muy importantes, tenemos que tener la visión de proponer aquí”.

¿Cómo ha visto el aporte de los laterales?

“La inclusión de ellos dos ha sido muy importante y se han adaptado rápido al equipo. Son jugadores que en sus equipos tenían una idea muy similar de salir siempre al ataque y de ir por dentro por momentos. Se han acoplado muy rápido. Lo de Banguero y Bertel son posibilidades, los dos aportan en marca y en ataque. Muchas veces atacamos, pero no nos defendemos. Cuando han estado los dos, nos hemos dado cuenta que nos defendemos mejor”.

¿Qué representa estar en una nueva final?

“Es alegría y satisfacción, esto también tiene un mérito que es la parte directiva, en cabeza del doctor Serpa, la doctora Liliana, me parece que en el momento cuando se tenía que determinar si se iba a continuar o no, ellos tomaron la decisión que sí. Esto ha sido un trabajo en equipo, una quinta final en cuatro años que hemos estado aquí. Siempre he dicho que había podido ser mejor y esperamos que puedan ser mejor las cosas. Nuestra hinchada quiere título y mucho más cuando nos llenan el estadio, cuando el estadio está lleno, el equipo se infla”.

Parte médico de las bajas

“El caso de Vargas todavía le falta una semana, igual que Pereira, a Cataño dos semanas. Sander ya nos lo entregaron, Jader y Abadía siguen en el departamento médico, van evolucionando bien, ojalá los podamos a tener todos en el mejor tiempo”.

Efectividad ante el DIM

“El tema de la definición es un tema que siempre hemos tenido inconvenientes, esto es porque a veces creamos más de las que hacemos. En el partido con Medellín podemos decir que llegamos y fuimos contundentes. Hemos trabajado mucho en la parte técnica y mental. A veces nos dan consejos Arnoldo Iguarán o Willington Ortiz. Ojalá este año seamos más punzantes y efectivos a la hora de definir la jugada”.

¿Qué se puede corregir para la Superliga?

“Lo que tenemos que hacer en estas finales es anotar lo más pronto posible, si se puede en el primer tiempo mejor, pero tenemos que jugar con la inteligencia que Junior es un buen equipo. Debemos defendernos bien, no es vamos a atacar sin saber cómo vamos a quedar parados. No nos podemos desesperar. Vamos a enfrentar un muy bien equipo, vamos a tener la paciencia suficiente para ganar el partido mañana”.

Mackalister le pide a sus compañeros que disfuten de una nueva final

Al 100% desde lo físico

“Estamos en línea con las expectativas que tiene nuestra hinchada, son las mismas nuestras. Esperamos poder revertir este resultado para quedarnos con este título... Gracias a Dios, totalmente recuperado, todo muy bien, sin ninguna molestia y esperando a que empiece”.

Aspectos a corregir del duelo de ida

“Lo que no debemos repetir, que se hizo allá, es no cuidar el balón, que por momentos lo perdimos muy rápido y para eso trabajamos siempre en los entrenamientos, para poder darle trámite. No podemos cometer ese error de perder el balón rápido. En cuanto a lo que tenemos que hacer, ganar la mitad, cuidar mucho y aprovechar los costados”.

Deseo de ser un jugador histórico

“Sigue siendo mi aspiración, poder estar en la historia de Millonarios. Este título, si Dios permite que lo tengamos, hace parte de eso, de ir sumando, de ir sumando a nuestro palmarés y dando alegrías. Dios permita que lo logremos y en lo personal sería muy satisfactorio”.

Los refuerzos han respondido

“Son jugadores con una trayectoria importante en el fútbol. Saben lo que se están jugando y saben cuál fue la institución a la que llegaron. Si hay algo que les diría es que disfruten, que disfrutemos. Muchas veces tenemos el afán de saber qué será el futuro y no disfrutamos el presente. Debemos disfrutar y que, Dios permita, todo salga bien… Que vivan y aprovechen el momento. El fútbol es de decisiones y que ellos las tomen porque es mejor arrepentirse de algo que uno decisión y no que solo pensó. Eso lo tenemos que hacer todos... La experiencia viene en este equipo desde los directivos, al dar continuidad a la gran mayoría del grupo. Hoy tenemos un equipo con dos o tres finales ya jugadas. Si miramos línea por línea, todos tenemos la experiencia de jugar finales. Va a sumar mucho la experiencia grupal”.

Se trabajaron los penales

“Sí se trabajaron los penales, el profe en eso es muy cuidadoso en ensayar todo lo que se pueda dar. Él, al igual que nosotros, no tiene en su cabeza los penales. Dios permita se pueda revertir la serie en los 90, pero si llegamos allá, sí hemos trabajado”.

Gracias al hincha

“Mi mensaje a la hinchada va encabezado por la misma palabra, GRACIAS. Gracias por ese apoyo incondicional que todos conocemos, porque es en todos los momentos. Es en este instante especial en el que esperamos estar a la altura de ellos para poder darles una alegría. Todos queremos esta camiseta, todos queremos este club y nos permita podamos celebrar”.