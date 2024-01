Millonarios afrontará la final de la Superliga con ocho bajas

Este miércoles 24 de enero se definirá el primer título del año en Colombia. Millonarios y Junior de Barranquilla definirán en el Estadio El Campín al campeón de la Superliga 2024. De momento, el cuadro rojiblanco está por delante en la serie, tras imponerse por la mínima diferencia en el duelo de ida.

El compromiso a disputarse en la capital del país se disputará a partir de las 8 de la noche y usted podrá seguirlo a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Bajas en el azul

Millonarios llega al duelo definitivo con el apoyo de su gente y aire en la camiseta, luego de haber iniciado la Liga-I con una soberbia goleada por 5-0 ante Independiente Medellín (anotaciones de Edgar Guerra x2, Leo Castro y Larry Vásquez). Espaldarazo para un grupo que llega con suma ilusión a la definición de la Superliga.

Si bien la ilusión es total, el entrenador Alberto Gamero no podrá contar con varios de sus principales futbolistas, la mayoría de ellos por problemas físicos. Daniel Ruiz es el único que no podrá actuar por estar convocado a la Selección Colombia sub-23, combinado que se encuentra en Venezuela disputando el Torneo Preolímpico.

En total son ocho las bajas que el conjunto capitalino tendrá que suplir frente al Junior. Ellos son:

Juan Pablo Vargas

Daniel Cataño

Daniel Ruiz

Sander Navarro

Juan Carlos Pereira

Luis Paredes

Jader Valencia

Samuel Asprilla

Basado en lo anterior, Gamero seguramente salga con un equipo similar al que viene de vencer al DIM en Bogotá. En lugar de Vargas se mantendría Jorge Arias como central con perfil izquierdo y en sustitución de Paredes estaría Santiago Giordana, formando dupla de ataque con Castro.

La gran cuestión pasa por la conformación del doble pivote en la mitad, teniendo en cuenta que Mackalister Silva podría hacer dicha función (ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones) y con ello se le dejaría las bandas a Beckham Castro y Guerra.

A continuación la nómina de convocados del azul: