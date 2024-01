Propuesta de Petro de unificar al Pacto Histórico prende el debate interno en la coalición

Colombia

La propuesta de unificar el Pacto Histórico de cara al 2026, hecha por el presidente Gustavo Petro, despertó polémica no solo en sectores de oposición, que lo consideraron una participación indebida en política por parte del mandatario, sino también en las fuerzas políticas que componen el propio Pacto.

El Pacto Histórico surgió como una coalición de cerca de 15 movimientos de izquierda y de centro izquierda, entre estos la Colombia Humana, el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Por lo mismo, no pueden actuar como un solo partido, dado que cada movimiento tiene su propia directiva.

A esto se debe el llamado del presidente, a una necesidad de, según percibe el mandatario, unir a las fuerzas de izquierda para consolidar al sector alternativo. Y si bien hay voces a favor, como es lo esperado al tratarse de un llamado del presidente, también se han hecho notar las que se oponen.

“Nosotros nos mantenemos en el Pacto que firmamos para cuatro años, pero si la construcción de seguir construyendo país desde este proyecto político denominado Pacto Histórico, es con una filosofía diferente, destruir a unos para que crezca un enano grande, que no sabemos si vamos a tener acceso a él, no, no y no. Nosotros no nos sumamos a ello”, indicó el senador Paulino Riascos, dirigente de la Alianza Democrática Amplia (ADA).

Esa negativa también la tiene la senadora Martha Peralta, presidenta del Partido MAIS, pues considera que es inviable reducir tantas corrientes a un solo partido.

Sin embargo el representante David Racero, expresidente de la Cámara, considera que es una necesidad incluso legal que se unifiquen. “El año pasado, por ser época electoral no se dio la discusión, pero este año el Pacto Histórico debe definir la posibilidad de consolidarse como el partido único alternativo de Colombia. Por necesidad legal, porque la ley de coalición no nos permite volvernos a coaligar como lo hicimos con anterioridad”.