VIDEO: ‘jalón’ de orejas del Ministro de Salud por atrasos en la clínica de Girón

En medio de su visita al área metropolitana de Bucaramanga, el ministro de salud Guillermo Jaramillo visitó las obras de la nueva clínica de Girón, ubicada en el sector de San Jorge.

Allí le hizo un vehemente llamado de atención al gerente del centro asistencial, Aymer Alvarado tras evidenciar un lento avance de las obras del 72%.

El funcionario nacional aseguró que si el interventor de la obra y las directivas del centro asistencial no ‘apuran’ el paso, iniciará sanciones.

“¿Qué sucede cuándo uno pone unas fechas? ¿qué es lo que va entonces? multas, multas y multas. Entonces el Ministerio va a tener que ponerle multas a usted también, si el interventor no interviene al contratista a mí me toca empezar a sacar multas para usted entonces vean a ver cómo van a poner orden. Yo les voy a decir algo, esto ya no es de nuevos amigos, abrazo y felicitaciones, no, esto es de cumplimientos”, dijo el Ministro.

#VIDEO | Este es el llamado de atención del ministro de salud Guillermo Jaramillo al gerente del Hospital de Girón, Aymer Alvarado tras evidenciar pocos avances en la construcción de la clínica Girón. pic.twitter.com/BDDwooatQq — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 22, 2024

El llamado de atención del ministro de salud se une al inconformismo que ha evidenciado el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, quien lanzó un SOS sobre las obras de la nueva clínica.

Señor Ministro de Salud, @GA_Jaramillo con su visita a la construcción de la Clínica Girón, hemos evidenciado que la ejecución NO tiene un avance significativo. 🆘 Aquí está pasando algo internamente. ¡No voy a permitir que sigan engañando a los gironeses! @MinSaludCol pic.twitter.com/3mMkYOApCU — Campo Elías Ramírez (@Campo_Ramirez_) January 22, 2024

Según el mandatario, desde septiembre del año pasado a la presente fecha, el avance de obras solo fue del 14%.