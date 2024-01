Piden reincorporar a Santander nuevamente en los diálogos de paz

Bucaramanga

Desde el 2020 ya son 21 los municipios santandereanos dónde se ha confirmado la presencia de grupos armados como el Clan de Golfo y disidencias de las Farc, de ellos en 12 territorios incursionó la presencia de miembros del ELN.

Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano de Seguridad de Bucaramanga, instó al nuevo gobierno departamentamental solicitar la reincorporación del departamento en los acuerdos de paz.

“Regresan los grupos armados a Santander. El gobernador Juvenal Díaz ha quebrado la narrativa de negación y empezó a reconocer la presencia de grupos armados. Que los jóvenes no tengan incentivos para ser parte de grupos armados. Debe existir una política pública social muy fuerte. Hay que pedirle al presidente Petro reincorporar a Santander en la implementación del proceso de paz”, mencionó Acelas.

Indepaz y la Defensoría del Pueblo han emitido tres alertas, teniendo en cuenta el regreso de grupos armados a municipios como Charala, San Gil, Coromoro e incluso el área metropolitana de Bucaramanga.

En 2014 Santander fue excluido por decisión política regresiva de los diálogos de paz. “Fuimos el segundo departamento de mayor impacto por masacres y como si no hubiera pasado nada. Plantearle la importancia al gobierno nacional que no se puede combatir el delito, si no se invierte en disminuir de la pobreza y desigual”, agregó Acelas.

La implementación de una estrategia para prevenir el delito juvenil es una acción que requiere inmediates indicó el analista. Desde hace dos años las alertas tempranas se han emitido por la situación de conflicto en Barrancabermeja, Simacota, Bajo Rionegro, Bucaramanga y su área metropolita.