José Cuenú se sincera: “La ausencia que más se siente en Águilas es la de Marco Pérez”

Águilas Doradas inició la temporada 2024 con pie derecho. El equipo dirigido por Hernán Darío Gómez se hizo fuerte en el Pascual Guerrero y venció por la mínima diferencia al América de Cali, gracias al solitario tanto de Jhon Fredy Salazar desde el punto penal. A pesar de haber sufrido sensibles bajas durante las últimas semanas, el conjunto antioqueño ha demostrado que tiene mucho por dar en el torneo local.

Precisamente al respecto habló José Cuenú en Deportes Caracol Domingo. El zaguero central recordó con agrado al saliente César Farías y aseguró que a pesar de los cambios en el banquillo técnico, el club mantiene “la misma idea de juego”. Por lo anterior es que se siguen dando los buenos resultados a nivel deportivo.

El exjugador de Millonarios aprovechó también para opinar sobre los movimientos en la plantilla y lamentó la partida de Marco Pérez, quien ahora se encuentra en Junior de Barranquilla. Reconoció que el goleador hace falta, pero confía en que su reemplazo, Jhonier Blanco, podrá dar de qué hablar en un futuro cercano.

Llegada del Bolillo Gómez

Mantener la idea de juego

“El equipo no ha tenido ningún cambio, sigue manteniendo la misma idea de juego. El profe busca unos temas que vio en el análisis del equipo antes de recibirlo, no creo que sea mucho lo que le toque hacer. Es ajustar unos temas en defensa porque Águilas no renuncia a su idea de juego”.

Virtudes del nuevo DT

“El profe siempre está hablando con el jugador, le gusta conocerlo como persona, pregunta que cómo se siente uno en la posición, si busca una variante para que sea provecho del equipo y el jugador... De cada entrenador aprendo un poco y queda seguir aprovechando estos técnicos que pasan por mi carrera. Esperemos aprenderle mucho al Bolillo.”.

Bajas para el 2024

Sensible ausencia de Marco Pérez

“La ausencia que más se siente, más allá de que todos hicieron un gran trabajo el año pasado, es la del goleador Marco Pérez. Era una presencia importante en la parte ofensiva, pero ahora tenemos a Blanco, el goleador de la B y esperamos que pueda repetirlo acá en el equipo”.

Enseñanzas de César Farías

“Farías es un excelente técnico y su cuerpo técnico es de 10 puntos. La parte mental era lo que más trabajaba, es un excelente motivador. Aparte de lo futbolístico, que es muy bueno por ser técnico de selección, lo que más nos dejó marcado fue el tema mental… El profe ese tema lo trabaja a un nivel muy avanzado, entonces esa era la fortaleza del equipo el año pasado. En algunos partidos iniciábamos perdiendo, pero con el trabajo que adelantábamos con él dejaba de ser un obstáculo”.