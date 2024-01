Alex Escobar: “América hizo todo para ganarlo y no perder”

América de Cali no tuvo el debut esperado en la Liga 2024-I, luego de ser superado en el estadio Pascual Guerrero 0-1 por Águilas Doradas. El técnico encargado del equipo, Alex Escobar, lamentó la derrota y destacó el comportamiento táctico y defensivo de sus dirigidos.

Mejoras en defensa: “A pesar del corto tiempo, hacía un montón de tiempo, entre 8 y 9 partidos, que América no le llegaron ni una vez, la estadística sirve para eso. Le dimos mucha más seguridad al equipo, no nos defendíamos con tres sino con cuatro. Al grupo no hay que reprocharle nada porque dio todo, a pesar de que es el primer partido del campeonato. Al grupo hay que felicitarlo, porque se brindó al máximo, no me gusta hablar del árbitro, pero dejó quemar mucho tiempo, que al final nos perjudicó”.

Cosas por mejorar: “Enfrentamos un gran rival, que viene con un proceso largo, con muy buenos jugadores y creo que el equipo no fue la excepción en eso. Tácticamente, mejoramos en defensa, tenemos que mejorar muchísimo de mitad hacia arriba. El ingreso de Sarmiento fue muy importante y nos dio la movilidad de lo que teníamos que tener. Valencia también entró muy bien... a nadie le gusta perder, pero creo que América hizo todo para ganarlo y no perderlo, por el funcionamiento del equipo”.

Errores en ataque: “No he visto ningún equipo en la primera fecha, después de una corta pretemporada que juegue al 100%, pero creo que hicimos jugadas importantes, hicimos superioridad numérica sobre bandas, los laterales fueron muy importantes, los extremos, sin estar en todo su nivel. América fue muy superior al rival, un rival que se metió de mitad hacia atrás, encuentra el gol en una pelota que nuestro arquero duda un poco y de resto ese equipo no tuvo ninguna opción”.

Volver a dirigir: “Una felicidad enorme, volver a estar ahí en la línea, creo que eso es algo épico para uno como entrenador y una persona que vivió toda la vida en América, me sentí muy feliz, el apoyo de la gente fue impresionante”

¿Le gustaría quedarse como DT?: “Yo soy un empleado del club, estoy para lo que me necesiten, nuestra presidenta ha hecho un gran esfuerzo para tener un gran equipo, un gran plantel, solo falta seguir trabajando y a medida que van pasan los partidos no tengo duda que el equipo seguirán mejorando”

Un equipo equilibrado; no defensivo: “No es un equipo defensivo, es un equipo equilibrado. No me gusta hablar de las personas que estaban aquí, que hicieron un gran trabajo, pero sí precisaba un poquito de equilibrio y América lo tuvo, es tan así que ese equipo no llegó y no pateó una sola vez al arco”.